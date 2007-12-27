20 میلیون تن سیمان از محل سرمایه گذاریهای تامین اجتماعی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر از لوشان، مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح کارخانه سیمان لوشان، افزود: طرح افزایش ظرفیت سیمان لوشان سومین پروژه این سازمان است که پس از سیمان ساوه و زنجان از این نوع سرمایه گذاری در آن صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال به تعداد پروژه های سیمان کشور اضافه خواهد شد، افزود: سال آینده حدود هشت میلیون تن فقط در زیر مجموعه های وزارت رفاه به تولید سیمان کشور اضافه می شود.

وزیررفاه اعلام کرد: سازمان های زیر مجموعه وزارت رفاه در تلاشند خواسته های عمومی مردم و جایگاهی که برای نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در افق سند چشم انداز 20 ساله دیده شده، محقق کنند.

وی در خصوص تفاوت قیمت سیمان آزاد و دولتی اظهار داشت: این اختلاف قیمت به دلیل تقاضاست، چون توسعه امروز کشور با گذشته قابل مقایسه نیست.

وی یاد آورشد: ظرفیت سیمان با توانی که امروز مسئولان اجرایی دارند سازگاری ندارد از این رو باید تولید سیمان، امکانات و ظرفیت آن افزایش یابد زیرا استعداد توسعه ظرفیت سیمان در کشور وجود دارد.