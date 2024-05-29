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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۳۲

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

دعوت از مربی قمی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان

دعوت از مربی قمی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان

قم- سرپرست هیات کشتی استان قم از دعوت شدن یکی از مربیان این استان به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان خبر داد.

علی عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان ایران در حالی برگزار خواهد شد که یکی از مربیان قمی نیز در اردو حاضر خواهد شد.

سرپرست هیات کشتی استان قم افزود: اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان روزهای ۱۳ لغایت ۱۹ خرداد ماه جاری در کرمان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: علی اکبر حیدری از مربیان جوان استان قم در این اردو در کنار سرمربی تیم ملی، ملی پوشان را تمرین خواهد داد.

عبدی گفت: این اردو، دومین اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان در سالجاری است.

کد مطلب 6122762

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