عملکرد دولت سیزدهم در راستای جهاد تبیین بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی بعد از ظهر چهارشنبه در دومین جلسه شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ در سال ۱۴۰۳ با عرض تسلیت شهادت شهید جمهور آیت الله رئیسی و شهدای خدمت، اظهار کرد: شهادت این خادم مردم و دوستدار اهل بیت و تابع راستین و واقعی ولایت فقیه در تاریخ ایران اسلامی به عنوان شهید خدمت ماندگار خواهد شد و بایستی مدیران کشورمان با تأسی از این شهید بزرگوار و با الگوگیری از مشی و سیره خدمتگزاری شهدای خدمت، به دنبال گره‌گشایی از مشکلات و خدمت خالصانه به مردم باشند.

وی افزود: اگر چه شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان خسران بزرگی برای نظام محسوب می‌شود، ولی به فرموده رهبر معظم انقلاب؛ با رفتن این خدمتگزاران خللی به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی وارد نخواهد شد.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ تصریح کرد: تقاضا دارم از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تبیین درست عملکرد و زحمات ۲ سال و ۹ ماهه رئیس جمهور شهید و دولت سیزدهم استفاده کنیم تا عملکرد فرزندان انقلاب در دولت سیزدهم در راستای جهاد تبیین به مردم بازگو شود.

وی با اشاره به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری گفت: مهمترین وظیفه تک تک ما، دعوت از آحاد مردم برای حضور پرشور و حداکثری در پای صندوق‌های رأی است و باید همه ما در این مسیر تمامی تلاش خودمان را معطوف کنیم.

البرزی از تمامی دستگاه‌های اداری و اجرایی خواست که به وظایف خود با دقت ادامه دهند تا پروژه‌های در دست اجرا زودتر تعیین تکلیف و تکمیل شده و در جهت رفاه مردم به بهره برداری برسند.