شهید رئیسی الگویی از روحیه عملکرد جهادی به نسل جوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس فرازی‌نیا در «یادواره شهدای خدمت» که به مناسبت هفتمین روز عروج شهادت گونه آیت‌الله رئیسی و هیأت همراه و با حضور عموم دانشجویان، اساتید و کارکنان واحد برادران دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) در سالن همایش شهید فخری‌زاده، برگزار شد، عنوان کرد: شهید رئیسی الگویی در ارائه روش جدید مدیریت کلان با روحیه خدمت به خلق، الگویی از قاطعیت در مدیریت در عین عطوفت مودت و مهربانی و الگویی از روحیه عملکرد جهادی در عین اینکه خود را سرباز ولایت می‌دانست، به نسل جوان است.

مشاور تولیت آستان قدس رضوی در امور روحانیت با اشاره به آیه ۶ سوره مبارکه انعام که می‌فرماید لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِیُّهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ، گفت: دارالسلام در قبال هر عملی به انسان داده نمی‌شود بلکه در قبال عمل صالح به افراد اعطا می‌شود و عمل صالح بر اساس تفسیر علامه طباطبایی عملی است که دو ویژگی داشته باشد؛ یک عمل سالم و درست باشد و دوم از روی احساس تکلیف و به موقع باشد و انسان را مستحق آن می‌کند که فرد از جانب ذات اقدس الهی مورد محبت و مودت قرار گیرد و شهید رئیسی را می‌توان مصداق این آیه شریفه معرفی کرد.

وی در توضیح این مطلب که چه نوع اعمالی را خداوند در قرآن مثال زده است که آن‌ها را به عنوان عمل صالح دوست دارد، گفت: خدای متعال در قرآن کریم در دو قالب به این سوال پاسخ داده است و اول مصادیقی معرفی شده و دوم در آیات توحیدی به این موضوع پرداخته شده است. مصادیقی که محبوب خداوند در قرآن هستند مانند إِنَّ اللهَ یُ‌حِبُّ التَّوَّابِینَ، إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ، إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ و … این گروه آدم‌ها محبوب خداوند متعال هستند.

فرازی نیا با اشاره به آیه فَضَّلَ اللَهُ المُجاهِدینَ عَلَی القاعِدین، گفت: انسان‌های مجاهد بر انسان‌هایی که جهاد نکرده‌اند، فضیلت دارند و اجر عظیم برای آنها در نظر گرفته شده است. این شامل حال مجاهدین در عرصه جهاد اصغر یعنی رزم در میدان جنگ با دشمن، جهاد اکبر عرصه جنگ و مبارزه با هوای نفسانی و مجاهد به جهاد کبیر یعنی کسی که روی ارزش‌ها مقاومت می‌کند نیز می‌شود. منظور ارزش‌هایی مثل حفظ حرمت مردم، خدمت به خلق، حفظ دین و … است. کسانی که محبوب خداوند باشند با این مصادیق شناخته می‌شوند.

مشاور تولیت آستان قدس رضوی در امور روحانیت درباره شهید جمهور گفت: در تهران و مشهد و در سه سالی که شهید رئیسی افتخار خادم‌الرضایی داشتند از نزدیک با ایشان مأنوس بودم و اکنون در محضر شما شهادت می‌دهم که آنچه دیدم و شنیدم، این سید والامقام از نسل امام سجاد (ع) بود و پدر بزرگوارشان ۳۲ سال روضه خوان حرم امام رضا (ع) بود. این سید در سن پنج سالگی یتیم شد. بچگی‌اش را با فقیری و یتیمی شروع کرد و همان طور که خودش گفت «فقر را ندیدم بلکه فقر را چشیدم»، به نحوی که حتی برای رزق و روزی روزانه‌اش نیز محتاج شده بود.

وی افزود: شهید رئیسی در خاطرات خود بیان کرد که روزی به اندازه خرج خوراک زندگی را نداشتیم و یک روز به من سخت گذشت و به حرم امام رضا (ع) رفتم و به ایشان متوسل شدم که یتیم هستم و شما امام مهربانی هستید به من عنایتی کنید و بلافاصله از حرم که بیرون آمدم، مشکلم رفع و رجوع شد. شهید رئیسی در این باره گفت که «از همان زمان متوجه شدم که هر زمان نیازی دارم باید با امام رضا (ع) مطرح کنم و خاکبوس حرم ملک پاسبان این امام همام باشم»، در آخر هم گفت که من هرچه دارم از امام رضا (ع) دارم.

فرازی‌نیا خاطرنشان کرد: شهید رئیسی قبل از سن تکلیف وارد مدرسه نواب شدند و سپس هجرت به قم و کسب رتبه‌های عالی علمی و در حوزه علمیه و در سن بین ۲۰ تا ۳۰ سالگی به سن اجتهاد رسیدند که امام حکم ویژه‌ای برای منصب قضا به ایشان داد که لازمه آن اجتهاد بود.

مشاور تولیت آستان قدس رضوی در امور روحانیت حکم امام خمینی (ره) را دلیلی بر اعتماد امام به مقام علمی و عملی شهید رئیسی دانست و اظهار کرد: حکم امام خمینی (ره) به این معنا بود که بر ایشان، اجتهاد آقای رئیسی ثابت شده بود و امام خمینی (ره) به ایشان دستور داده بودند که به پرونده‌های راکد کرج و همدان رسیدگی کرده و احکام آن را اجرا کنند و این یک مأموریت ویژه از جانب امام راحل بود.

وی اضافه کرد: شهید رئیسی در صحنه دفاع مقدس نیز ۱۱ بار به جبهه رفت تا به وظیفه‌اش عمل کند و همزمان در کنار علوم حوزوی، علوم دانشگاهی را نیز در دانشگاه عالی شهید مطهری در مقطع دکتری در آزمون جامع نمره ۱۹.۵ اخذ کرد و در دفاع از رساله دکترای خود با نمره بسیار عالی فارغ‌التحصیل شد.

فرازی نیا خاطرنشان کرد: این سید بزرگوار که مورد اعتماد مرحوم امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، شورای عالی قضائی و رؤسای قوه قضائیه مرحوم آیت‌الله یزدی و آیت‌الله هاشمی شاهرودی قرار گرفت، در مناصب کلانی همچون سازمان بازرسی، دادستان کل و معاون اول و رئیس قوه قضائیه درخشید.

مشاور تولیت آستان قدس رضوی در امور روحانیت با بیان اینکه این شهید بزرگوار در مقام خادمی امام رضا (ع) همه ما را مأمور کردند که به زائران خدمت کنند، گفت: معاونت اماکن وقت آستان قدس رضوی نیز مصاحبه کردند و گفتند که آیت‌الله رئیسی بعد از اینکه مسئولیت تولیت آستان قدس را تحویل داد، گفت که هزینه صبحانه، نهار و شام من را در این مدت حساب کنید تا پول آن را پرداخت کنم. همچنین به تولیت وقت نامه رسمی دادند که هر چه از حق تولیت در زمانی که بودم و به دستم رسید را خرج فقرا و محرومین کردم، اما از این به بعد اگر حقوقی رسید، خرج ساخت درمانگاه برای مناطق محروم کنیم و تاکنون سه درمانگاه در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی افتتاح شده است.

وی در ادامه سخنانش همچنین به تمهیدات اتخاذ شده و پروژه‌های انجام شده در دوران تصدی تولیت آستان قدس رضوی این شهید بزرگوار با هدف تسهیل امر زیارت و خدمت رسانی به محرومان اشاره کرد.

در ادامه این مراسم آقای حسین‌زاده، مداح اهل (ع) نیز با قرائت اشعار و مداحی، به مقام والای شهدای خدمت ابراز ارادت نمود. قرائت آیاتی از قرآن کریم توسط یکی از دانشجویان عراقی، پایان‌بخش این مراسم یادواره شهدای خدمت بود.