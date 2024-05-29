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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۰۲

معاون اداره غله استان ایلام:

۲۵۴ هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شد

۲۵۴ هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شد

ایلام-معاون اداره کل غله استان ایلام گفت: تاکنون ۲۵۴ هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تابانی عصر چهارشنبه ر جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تا کنون ۲۵۴ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است و هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان نیز به آنان پرداخت شده است.

تابانی معاون اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان با بیان اینکه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی کشاورزان به آنان پرداخت نشده است، گفت: آخرین پرداختی گندم خریداری شده از کشاورزان مربوط به ۱۲ اردیبهشت ماه است.

ضرورت رفع موانع صادرات مرغ - برنامه ریزی برای راه اندازی کشتارگاه مرغ شهرستان سیروان در مهرماه سال جاری و ضرورت نظارت بر بازار شکر با توجه به افزایش قیمت و کمبود شکر از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

کد مطلب 6122790

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