۲۵۴ هزار تن گندم از کشاورزان ایلامی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، تابانی عصر چهارشنبه ر جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تا کنون ۲۵۴ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است و هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان نیز به آنان پرداخت شده است.

تابانی معاون اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان با بیان اینکه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی کشاورزان به آنان پرداخت نشده است، گفت: آخرین پرداختی گندم خریداری شده از کشاورزان مربوط به ۱۲ اردیبهشت ماه است.

ضرورت رفع موانع صادرات مرغ - برنامه ریزی برای راه اندازی کشتارگاه مرغ شهرستان سیروان در مهرماه سال جاری و ضرورت نظارت بر بازار شکر با توجه به افزایش قیمت و کمبود شکر از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.