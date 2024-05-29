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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۴۲

از هفته سی و دوم لیگ آزادگان؛

شهر راز شیراز به مصاف دریابابل می‌رود

شهر راز شیراز به مصاف دریابابل می‌رود

شیراز - تیم فوتبال شهر راز شیراز از هفته سی و دوم لیگ آزادگان فردا در این شهر به مصاف دریابابل خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سی و دوم فوتبال لیگ دسته یک کشور، تیم شهر راز شیراز فردا در ورزشگاه حافظیه پذیرای دریای بابل خواهد بود.

نارنجی‌پوشان شیرازی در حالی پای به این دیدار خواهند گذاشت که در سی و یک هفته گذشته، با ۸ برد، ۱۰ تساوی و ۱۳ شکست در رده سیزدهم جدول هجده تیمی لیگ آزادگان ایستاده‌اند و در خانه به دنبال سه امتیاز خواهند بود تا بتوانند خود را در جدول یک پله بالا بکشند.

شاگردان ستار زارع در پنج دیدار اخیر برابر دریا بابل یک برد، سه تساوی و یک باخت داشته‌اند که سه تساوی این دو تیم در سه دیدار اخیر رقم خورده است.

شهر راز هفته آینده در آستارا مهمان شهرداری این شهر خواهد بود و در هفته پایانی از تیم صدرنشین فعلی لیگ، خیبر خرم آباد پذیرایی خواهد کرد.

کد مطلب 6122796

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