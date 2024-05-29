اجرای ۱۲۱ پروژه طرح هادی در برنامه های امسال ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالملکی با اشاره به اینکه در شهرستان ملایر از ۱۶۳ روستای بالای ۲۰ خانوار، طرح هادی در ۱۴۷ روستا آغاز شده است، افزود: پارسال تعداد ۱۳۴ پروژه در ۷۹ روستا با اعتبار ۷۲ میلیارد تومان انجام شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته آسفالت ریزی در ۵۲ روستای در شهرستان ملایر اجرا شد ادامه داد: به همین منظور ۴۰ هزار تن آسفالت در ۲۴۵ هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر ۵۶۰ هزار میلیون ریال اجرا شده است.

مدیر بنیاد مسکن ملایر همچنین اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ پروژه‌های ابنیه را در سرفصل‌های جدول گذاری با ۱۱۰۰۰ متر, کانال سنگی با ۲۱۰ متر، سنگ‌کاری با ۶۵۰ مترمکعب و ساخت یک دهانه پل ۹ متری با عرض ۶ متر انجام شد.

عبدالملکی شاخص اجرای طرح‌های هادی در شهرستان ملایر را ۹۲ درصد اعلام کرد و بیان کرد: این رقم در استان همدان ۹۳ درصد است که نسبت به متوسط ۶۲ درصدی کشور، بالاتر است.

وی گفت: تعداد ۱۳ روستای ملایر که تاکنون آسفالت نشده بودند در مساحتی بالغ بر ۵۲ هزار مترمربع با ۷۵۰۰ تن آسفالت شدند.

این مسئول اضافه کرد: برای ۷۶ درصد از املاک روستاییان ملایر از سوی بنیاد مسکن این شهرستان سند مالکیت صادر شد که این اسناد شامل، ۲۱ هزار و ۱۱۵ جلد از مجموع ۲۷ هزار و ۸۴۱ سند است.

مدیر بنیاد مسکن ملایر با اشاره به برنامه‌های اجرای طرح‌های هادی در امسال افزود: برای بنیاد مسکن شهرستان ملایر ۱۲۱ پروژه را تعریف کرده ایم که ۱۲ پروژه بازنگری و ۱۰۹ پروژه در قالب بهسازی روستایی است.

عبدالملکی ادامه داد: همچنین اجرای ۴۱ پروژه آسفالت، ۴۹ پروژه زیرسازی و۱۹ پروژه ابنیه را از برنامه‌های امسال بنیاد مسکن این شهرستان برشمرد.

وی اظهار داشت: مجموع این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان تعریف شده که امید است افزایش اعتبارات را در طول روند کاری داشته باشیم.