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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۲۴

بسکتبال زیر ۱۸ سال کاپ آسیا؛

هنگ‌کنگ اولین حریف دختران بسکتبال ایران شد

هنگ‌کنگ اولین حریف دختران بسکتبال ایران شد

بر اساس برنامه اعلام شده برای مسابقات بسکتبال زیر ۱۸ سال دختران کاپ آسیا، تیم ایران در نخستین دیدار به مصاف هنگ‌کنگ می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال زیر ۱۸ سال دختران کاپ آسیا از ۴ تیر در چین آغاز می شود.

این مسابقات با حضور هشت تیم برگزار می شود. تیم زیر ۱۸ سال دختران ایران از شرکت کنندگان در مسابقات بسکتبال کاپ آسیا است که درگروه اول با حریفان خود رقابت می کند.

گروه بندی رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا زیر ۱۸ سال دختران به این شرح است:

گروه A: ایران، قرقیزستان، هنگ کنگ و ساموا
گروه B: فیلیپین، سوریه، لبنان و مالدیو

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی برگزارکنندگان مسابقات، تیم زیر ۱۸ دختران ایران در نخستین دیدار به مصاف هنگ کنگ می رود سپس به ترتیب با قرقیزستان و ساموا دیدار خواهد داشت.

برنامه دیدارهای ایران به این شرح است:

دوشنبه ۴ تیر
* ایران - هنگ کنگ

سه شنبه ۵ تیر
* ایران - قرقیزستان

چهارشنبه ۶ تیر
* ایران - ساموا

هنگ‌کنگ اولین حریف دختران بسکتبال ایران شد

کد مطلب 6122805
زینب حاجی حسینی

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