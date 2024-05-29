به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال زیر ۱۸ سال دختران کاپ آسیا از ۴ تیر در چین آغاز می شود.

این مسابقات با حضور هشت تیم برگزار می شود. تیم زیر ۱۸ سال دختران ایران از شرکت کنندگان در مسابقات بسکتبال کاپ آسیا است که درگروه اول با حریفان خود رقابت می کند.

گروه بندی رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا زیر ۱۸ سال دختران به این شرح است:

گروه A: ایران، قرقیزستان، هنگ کنگ و ساموا

گروه B: فیلیپین، سوریه، لبنان و مالدیو

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی برگزارکنندگان مسابقات، تیم زیر ۱۸ دختران ایران در نخستین دیدار به مصاف هنگ کنگ می رود سپس به ترتیب با قرقیزستان و ساموا دیدار خواهد داشت.

برنامه دیدارهای ایران به این شرح است:

دوشنبه ۴ تیر

* ایران - هنگ کنگ

سه شنبه ۵ تیر

* ایران - قرقیزستان

چهارشنبه ۶ تیر

* ایران - ساموا