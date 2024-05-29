برزیل سفیر خود از فلسطین اشغالی را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس فرانس پرس، برزیل سفیر این کشور در تل‌ آویو را به دلیل تنش در روابط با اشغالگران قدس در ارتباط با تهاجم این رژیم به مردم مظلوم در نوار غزه فراخواند.

یک منبع دیپلماتیک امروز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه خبر داد که برزیل سفیر خود را از تل آویو فراخوانده و جایگزینی را نیز برای وی تعیین نخواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، اقدام برزیل تنش میان این کشور با رژیم صهیونیستی در خصوص آتش افروزی این رژیم در نوار غزه را بیش از پیش تشدید می کند.

این در حالیست که پیشتر روابط میان برزیل و تل آویو به دلیل موضع گیری لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور این کشور در ماه فوریه که رژیم اسرائیل را به «نسل کشی» متهم کرده بود، به وخامت گرائیده بود.

در پاسخ به این اقدام، تل آویو رئیس جمهور برزیل را «عنصرنامطلوب» خوانده بود.

در پی تشدید تنش ها، برزیل پیشتر سفیر خود را برای پاره ای مشورت ها فراخوانده و در عوض سفیر این رژیم را نیز به وزارت خارجه برزیلیا فراخوانده بود.

اکنون هیأت نمایندگی برزیل در سرزمین های اشغالی را «فابیو فاریاس» (Fabio Farias) برعهده دارد.