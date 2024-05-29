ثبت نام مواکب برای حضور در «مهمانی غدیر کاشانی ها»

حامد رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن عید سعید غدیر اظهار کرد: بر طبق روایات اسلامی یکی از سنت‌های حسنه در این روز پذیرایی از مؤمنان و شیعیان مولا علی (ع) است.

وی با اشاره به اینکه «مهمانی غدیر کاشانی ها» سال گذشته در روز عید غدیر خم برگزار شد، ابراز داشت: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم کاشان در این مراسم بزرگ شرکت و توسط مواکب، تشکل‌های فرهنگی، هیئات مذهبی و دیگر سازمان‌ها پذیرایی شدند.

دبیر ستاد مردمی غدیر کاشان با بیان اینکه این برنامه ماندگار سال گذشته در بلوار نماز کاشان برگزار شد، تصریح کرد: امسال هم قصد داریم این برنامه را پرشورتر از سال گذشته برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه فرایند ثبت نام از مواکب، هیئات مذهبی، تشکل‌های فرهنگی و هنری، گروه‌های مردمی و غیره برای حضور در «مهمانی غدیر کاشانی ها» در سال ۱۴۰۳ در جریان است، گفت: علاقه مندان برای حضور در این جشن بزرگ خیابانی فقط کافی است کلمه «مهمونی غدیر» را به شماره ۰۹۱۳۹۹۹۳۶۴۴ پیامک کنند.

رجبی با اشاره به اینکه برنامه امسال به یاد تمام دلسوزان و عاشقان و همچنین تربیت شدگان از مکتب غدیر برگزار می‌شود، افزود: مهلت ثبت نام برای شرکت در «مهمانی غدیر کاشانی ها» تا ۱۳ خرداد تعیین شده است.