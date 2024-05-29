به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل زندانهای استان تهران در اطلاعیهای، توضیحاتی درباره فیلم منتشر شده از سوی جمعی از محکومین جرایم مرتبط با مواد مخدر در مجتمع ندامتگاهی قزلحصار منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعیه مطابق با تصاویر منتشره در فیلم، زندانیان ساکن در این بند از ندامتگاه، مشمول جرایم مواد مخدر هستند که به مانند همه زندانها، از شرایط لازم و استاندارد رفاهی برخوردار هستند.
متعاقباً با توجه به لزوم نظارت قانونی بویژه منطبق با ماده ۷۵ «آئیننامه اجرایی سازمان زندانها» درباره بازرسیهای ماهانه و ممنوعیت ورود اقلام غیرمجاز، بازرسی از اماکن و لوازم زندانیان مطابق با آئیننامه اجرایی زندانها، بهمنظور ممانعت و یا کشف اشیای ممنوعه و نیز رعایت اصول انضباطی در مواعید مقرر صورت میپذیرد.
هرچند در این بین برخی مجرمین همچنان با شگردهای خاص، سعی در تضییع قانون بهویژه آئیننامه مرتبط داشته و به هنگام ردیابی و دستگیری توسط عوامل نظارتی زندانها، با ایجاد حواشی سعی در فرار از تنبیهات قانونی را دارند. بههمین منظور ورود گوشی تلفن همراه به زندانها خود مشمول موارد تخلف است که متأسفانه ضبط و انتشار این فیلم عاری از واقعیت نیز خود یک نمونه از اقدامات غیرقانونی این دسته از مجرمین ساکن در زندانها را به اثبات میرساند.
در این فیلم، شخص زندانی که ادعای واهی را مطرح کرده، خود دارای سوابق متعدد از جمله کلاهبرداری رایانهای، مشارکت در چندین فقره آدمربایی، سرقت مقرون به آزار و تهدید با چاقو، ضرب و جرح عمدی با چاقو، شرکت در نزاع دسته جمعی، اخلال در نظم و همچنین خرید و فروش مواد مخدر بوده و سعی در سیاهنمایی و حاشیهسازی با هدف به رسیدن به مقاصد خاص را داشته است. این زندانی در زندانهای قزلحصار، رجایی شهر، تهران بزرگ، تویسرکان و ندامتگاه کرج سابقه حبس دارد.
لازم به ذکر است، زندانها برحسب نوع جرایم مجرمین و با لحاظ اصل طبقهبندی، رعایت کرامت انسانی و تحت کنترل لازم اداره میشوند تا زندانیان بتوانند دوران حبس خود را تحت اقدامات اصلاحی و تربیتی زندانها سپری کنند.
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