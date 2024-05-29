سیل به بخش کشاورزی نیشابور ۸۸۸ میلیارد تومان خسارت وارد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مبارکی با اشاره به خسارت ۸۸۸ میلیارد تومانی سیل و تگرگ تا پایان اردیبهشت ماه در بخش کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: بیمه محصولات کشاورزی؛ تنها راه جبران خسارت کشاورزان است.
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور خاطرنشان کرد: در کنار نزول رحمت الهی در فصل بهار، متأسفانه در دو ماه اول این فصل شاهد بروز خساراتی سنگین ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه طبیعی در شهرستان بودیم که طی بازدیدهای میدانی و گزارشهای کارشناسان این مدیریت و صندوق بیمه محصولات کشاورزی بالغ بر ۸۸۸ میلیارد تومان خسارت ناشی از بروز سیل و تگرگ در قسمتهای مختلف بخش کشاورزی و زیرساختهای آن در مراحل اولیه برآورد شده است.
وی در ادامه افزود: طی این بازدیدها و جمعآوری اطلاعات و گزارشها از دهیاریها و شوراهای روستاها و پس از جمعبندی اولیه مشخص شد به بیش از ۱۰ هزار و ۶۶۳ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی و دیم خسارت وارد شده است.
مبارکی اظهار کرد: بیشترین خسارت سیل و تگرگ در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه حادث شده که شامل خسارت به ۲۰ کندوی زنبور عسل، ۱۰ سازه گلخانه، ۱۸ رشته قنات، یک ایستگاه پمپاژ، ۱۰ کیلومتر جاده بین مزارع، ۱۵ کیلومتر خط انتقال آب با کانال ،۲ کیلومتر خط انتقال آب با لوله، ۳ سازه آبخیزداری و بند خاکی و ۱۱ مورد خسارت به صنایع تبدیلی کشاورزی بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور عنوان کرد: بیشترین خسارت بالغ بر ۷۷۰ میلیارد تومان به اراضی کشاورزی و باغات دانهدار و هستهدار مربوط به بخش مرکزی شهرستان نیشابور بوده و در شهرستان میان جلگه بالغ بر ۸۶ میلیارد تومان که قسمت عمدهی آن در باغات پسته بوده و بخش سرولایت نیز بیش از ۳۱ میلیارد تومان که اکثراً در باغات گردو و بادام بوده است.
وی بیان کرد: هر ساله علیرغم هشدارهای هواشناسی به روز شده به بهرهبرداران بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای مقابله با چنین حوادثی به خصوص در فصل بهار، متأسفانه باز هم شاهد خساراتی از این قبیل هستیم.
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