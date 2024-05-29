  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۱۰

نماینده آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی؛

ناتو در حال بررسی انتصاب نماینده‌ای در امور اوکراین است

ناتو در حال بررسی انتصاب نماینده‌ای در امور اوکراین است

نماینده آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کرد: ناتو در حال بررسی انتصاب نماینده‌ای در امور اوکراین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، «جولیان اسمیت» نماینده آمریکا در ناتو امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: ناتو در حال بررسی پیشنهادها برای تقویت دفاع هوایی در سراسر این ائتلاف است.

در بیانیه صادره از سوی نماینده آمریکا در ناتو در این خصوص آمده است: ناتو تمام تلاش خود برای بررسی انواع دیگری از تجهیزات دفاع هوایی که می تواند به اوکراین تحویل دهد را انجام خواهد داد.

این بیانیه در ادامه می افزاید: بیانیه نشست آتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شامل برنامه جدیدی در مورد آرزوهای اوکراین برای پیوستن به این ائتلاف خواهد بود.

«جولیان اسمیت» اضافه کرد: ناتو در حال بررسی انتصاب نماینده ای برای امور اوکراین در راستای مدیریت تلاش های مختلف در سراسر این ائتلاف (نظامی) است.

این در حالیست که «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو پیشتر در گفتگو با شبکه «سی‌ ان‌ ان» مدعی شد که «حق دفاع از خود به اوکراین اجازه می دهد تا از سلاح های غربی برای حمله به خاک روسیه استفاده کند.»

وی همچنین افزود: اکنون سخت‌ترین زمان برای کی‌یف از زمان آغاز درگیری در اوکراین است.

استولتنبرگ پیش از این نیز در گفت‌وگو با روزنامه اکونومیست از کشورهای عضو ناتو خواست تا محدودیت های وضع شده برای استفاده از سلاح‌ های ارسالی به اوکراین در حمله به خاک روسیه را لغو کنند.

کد مطلب 6122845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسنی IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      جنگ اوکراین و روسیه کمی آرام میگیرد غرب رسماروسیه تحریک میکندحملات شدید انجام بدهدزلنسگی خودش عامل تحریک توبلگرادیک عدد پهپادمی فرستد10ال20نفرکشته میشودروسیه مجبورمیشودبمب باران کند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها