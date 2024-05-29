به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، «جولیان اسمیت» نماینده آمریکا در ناتو امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: ناتو در حال بررسی پیشنهادها برای تقویت دفاع هوایی در سراسر این ائتلاف است.

در بیانیه صادره از سوی نماینده آمریکا در ناتو در این خصوص آمده است: ناتو تمام تلاش خود برای بررسی انواع دیگری از تجهیزات دفاع هوایی که می تواند به اوکراین تحویل دهد را انجام خواهد داد.

این بیانیه در ادامه می افزاید: بیانیه نشست آتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شامل برنامه جدیدی در مورد آرزوهای اوکراین برای پیوستن به این ائتلاف خواهد بود.

«جولیان اسمیت» اضافه کرد: ناتو در حال بررسی انتصاب نماینده ای برای امور اوکراین در راستای مدیریت تلاش های مختلف در سراسر این ائتلاف (نظامی) است.

این در حالیست که «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو پیشتر در گفتگو با شبکه «سی‌ ان‌ ان» مدعی شد که «حق دفاع از خود به اوکراین اجازه می دهد تا از سلاح های غربی برای حمله به خاک روسیه استفاده کند.»

وی همچنین افزود: اکنون سخت‌ترین زمان برای کی‌یف از زمان آغاز درگیری در اوکراین است.

استولتنبرگ پیش از این نیز در گفت‌وگو با روزنامه اکونومیست از کشورهای عضو ناتو خواست تا محدودیت های وضع شده برای استفاده از سلاح‌ های ارسالی به اوکراین در حمله به خاک روسیه را لغو کنند.