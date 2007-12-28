انتظامی و رشیدی تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که روز چهارشنبه پنج دی در تالار حرکت تهران برگزار شد، بیش از 160 دانشجو که در کنکور سراسری در مقطع کارشناسی توانسته‌اند رتبه‌ یک رقمی کسب کنند، جوایز خود را از انتظامی و رشیدی دریافت کردند.

انتظامی با ابراز خوشحالی از حضور درمراسم تقدیر از دانشجویان گفت: "من همیشه هنگام برخورد با موفقیت‌های علمی دانشجویان ایرانی به یاد زمان جوانی خود می‌افتم که راه تحصیل دانش به اندازه اکنون راحت نبود. با دیدن این موفقیت‌ها بی‌اختیار اشک شوق می‌ریزم."

داود رشیدی نیز با فرزند خود پروفسور فرهاد رشیدی بالای صحنه رفت و موفقیت علمی دانشجویان ایرانی را نشانه بالندگی نسل جوان دانست. در این مراسم از رشیدی پسر که استاد دانشگاه پلی تکنیک لوزان سوئیس است و سال گذشته موفق به دریافت مدال بلوندل فرانسه شد، تقدیر ویژه‌ به عمل آمد که این جایزه را داود رشیدی به فرزندش اعطاء کرد.

تعدادی از چهره‌های سیاسی و ورزشی نیز از جمله علیرضا دبیر، سهیلا جلودارزاده، مرتضی الویری و رضا طلایی‌نیک در مراسم تجلیل از دانشجویان برتر حضور داشتند.