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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۳۸

فرمانده پایگاه شهید عبدالکریمی بندرعباس:

نیروی‌هوایی در سانحه سقوط بالگرد بهترین‌های خود را از دست داد

نیروی‌هوایی در سانحه سقوط بالگرد بهترین‌های خود را از دست داد

بندرعباس- فرمانده پایگاه شهید عبدالکریمی گفت: خلبانانی که در سانحه بالگرد ریاست جمهوری از دست دادیم جزو بهترین‌های نیروی هوایی بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه آئین گرامی‌داشت شهدای خدمت نیروی هوایی، در پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس با حضور حجت الاسلام والمسلمین نقی علیزاده رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه و جمعی از کارکنان فنی و پروازی برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان محسن حیدریان در این مراسم ضمن تسلیت شهادت ریاست محترم جمهوری و هیأت همراه ایشان اظهار کرد: ما در این حادثه کسانی را که از دست دادیم جز بهترین‌های ما بودند و هم حاج آقا آل هاشم و هم خلبانان عزیزی که به فیض شهادت نائل آمدند و نشان دادند که ارتش در همه عرصه‌های خدمت رسانی به مردم شریف ایران اسلامی حضور فعال دارد.

وی افزود: شهدای گرانقدر سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور شهید، هم در زمان حیاتشان به برکت امام رضا علیه السلام موجب برکت بودند و هم امروز که به عنوان شهدای خدمت تبدیل به الگویی برای جوانان شده‌اند.

امیر حیدریان عنوان کرد: دولت شهید آیت الله رئیسی خدمات ارزشمندی را برای کشور انجام داد و در پایان کار نیز با شهادتش برای بار دیگر اتحاد، همدلی و پشتیبانی مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.

فرمانده پایگاه شهید عبدالکریمی خاطرنشان‌کرد: ایران اسلامی حوادث دردناکی همچون این حادثه را قبلاً نیز پشت سر گذاشته است اما به برکت حضور رهبری مقتدر و قدرتمند مسیر انقلاب و آرمان‌های انقلاب با قدرت و سرعت بیشتر ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6122860

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