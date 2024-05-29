به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه آئین گرامی‌داشت شهدای خدمت نیروی هوایی، در پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس با حضور حجت الاسلام والمسلمین نقی علیزاده رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه و جمعی از کارکنان فنی و پروازی برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان محسن حیدریان در این مراسم ضمن تسلیت شهادت ریاست محترم جمهوری و هیأت همراه ایشان اظهار کرد: ما در این حادثه کسانی را که از دست دادیم جز بهترین‌های ما بودند و هم حاج آقا آل هاشم و هم خلبانان عزیزی که به فیض شهادت نائل آمدند و نشان دادند که ارتش در همه عرصه‌های خدمت رسانی به مردم شریف ایران اسلامی حضور فعال دارد.

وی افزود: شهدای گرانقدر سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور شهید، هم در زمان حیاتشان به برکت امام رضا علیه السلام موجب برکت بودند و هم امروز که به عنوان شهدای خدمت تبدیل به الگویی برای جوانان شده‌اند.

امیر حیدریان عنوان کرد: دولت شهید آیت الله رئیسی خدمات ارزشمندی را برای کشور انجام داد و در پایان کار نیز با شهادتش برای بار دیگر اتحاد، همدلی و پشتیبانی مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.

فرمانده پایگاه شهید عبدالکریمی خاطرنشان‌کرد: ایران اسلامی حوادث دردناکی همچون این حادثه را قبلاً نیز پشت سر گذاشته است اما به برکت حضور رهبری مقتدر و قدرتمند مسیر انقلاب و آرمان‌های انقلاب با قدرت و سرعت بیشتر ادامه خواهد یافت.