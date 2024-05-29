به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا رنجبر معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۲ تهران با اعلام خبر ایمن سازی باغ راه فدک با احداث دیوار سنگی گفت: با توجه به احتمال خطر رانش و ریزش خاک در جداره باغ راه فدک و آسیب به خودروهای عبوری در مسیر چمران شمال – همت غرب، ایمن سازی جداره مذکور با احداث دیوار سنگی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح عمرانی ۲۰۰۰ متر مکعب دیوار سنگی به طول ۱۱۰ متر و با ارتفاع متغیر و حداکثر ۶ متر احداث شده است.

معاون شهردار منطقه ۲ با اشاره به برنامه‌های عمرانی منطقه در ارتقای ایمنی معابر شهری و بزرگراهی گفت: با توجه به ویژگی جغرافیایی منطقه و بافت کوهستانی شیب زمین، امکان ریزش خاک، رانش ساختمان‌ها و مقاوم نبودن خاک، احداث دیوار سنگی از جمله مهمترین اقدامات عمرانی در راستای بهسازی معابر است.

رنجبر افزود: این طرح‌ها در کنار ساماندهی و زیباسازی ترانشه‌های مجاور عمومی موجب کاهش آلودگی صوتی، ایمن سازی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده می‌شود.