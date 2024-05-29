زیرساخت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شجاعی غروب چهارشنبه در دومین جلسه ستاد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به میزبانی سالن غدیر استانداری سمنان ضمن بیان اینکه آخرین هماهنگی پیرامون فناوری اطلاعات این رویداد بزرگ سیاسی کشور به انجام رسید، ابراز داشت: در خصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک زیرساخت‌ها فراهم و مشکلی از این نظر در استان نیست.

وی ضمن بیان اینکه فردا پنج شنبه از ساعت هشت صبح ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، افزود: تا چهاردهم خرداد این ثبت نام ادامه دارد.

دبیر ستاد انتخابات استان سمنان ضمن بیان اینکه فرمانداران باید اعضای هیأت اجرایی خود را هر چه سریع‌تر مشخص کنند، ابراز داشت: این اتفاق به برگزاری هر چه مطلوب‌تر انتخابات کمک خواهد کرد.

شجاعی ضمن بیان اینکه ایرانی‌های خارج کشور از جمله حجاج نیز با در دست داشتن گذرنامه می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، تصریح کرد: این امکان حضور و رأی دادن برای همه مردم فراهم است.

وی ضمن بیان اینکه هر فرد یک بار می‌تواند صرفاً با شناسنامه یا کارت ملی رأی دهد، افزود: نیروی انسانی برای برگزاری انتخابات در استان سمنان تأمین شده است.