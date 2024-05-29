به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از مسؤولان، کسبه، معتمدان و خانوادههای معظم شهدا بخش بندر کیاشهر با اشاره به خدمات متعدد و ارزشمند دولت سیزدهم در عرصههای مختلف اظهار کرد: کارهای بزرگ و زیربنایی که در این استان صورت گرفته باید گفته شود.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان با اشاره به اینکه تشییع میلیونی شهدای خدمت در استانها نشاندهنده درک و آگاهی مردم نسبت به اقدامات انجامشده است، افزود: جامه شهادت برازنده تن شهید آیتالله رئیسی بود و دولتهای بعد باید ایشان را الگو قرار داده و در مسیر ولایت حرکت کنند.
آیتالله فلاحتی تصریح کرد: سالهاست که رهبر معظم انقلاب مساله اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند اما بعضی دولتها حرف خودشان را میزدند اما شهید رئیسی واقعاً مرید رهبری بود و توانست کارها و یادگاریهای خوبی از خود بر جای بگذارد.
امام جمعه رشت با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای ویژه منطقه کیاشهر افزود: مردم کیاشهر از مردمان خوب گیلان هستند و به پایبندی به دین و دیانت شهرت دارند؛ این منطقه باید مورد توجه ویژه باشد چون از ویژگیها و مواهب خاصی همچون دریا برخوردار است که میتواند محور اقتصاد دریاپایه باشد.
وی با بیان اینکه بادامِ کیاشهر هم بهترین بادام دنیاست تصریح کرد: کیاشهر با برخورداری از ویژگیهای ساحل، دریا، محصول بادام و منطقه بوجاق نباید بیکار داشته باشد بلکه از سایر نقاط استان هم افراد میتوانند در این منطقه مشغول شوند.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان با اشاره به اینکه بعضی اقدامات و برنامهها با عنوان اشتغالزایی نباید به افکار و عقاید مردم صدمه وارد کند، افزود: فضائل و خوبیهای مردم منطقه باید گفته شود؛ در این منطقه یک امام جمعه پدر ۳ شهید بوده که در همین منطقه زندگی میکرد و نشان از تدین مردم دارد.
آیتالله فلاحتی با تاکید بر ضرورت کار تولیدی و اشتغالزایی در منطقه بوجاق بیان کرد: هرسال که میگذرد تغییر و تحولات خوبی در منطقه رخ میدهد اما درخور مردم کیاشهر نیست زیرا موقعیت بندر کیاشهر میتواند ظرفیت و فواید بیشتری را برای مردم منطقه ایجاد کند؛ از طرفی بادام و کیلکا از جمله محصولات این منطقه هستند که در صورت برندسازی، مزایای اقتصادی بیشتری به ارمغان میآورد.
امام جمعه رشت ادامه داد: بعضی سرمایهداران هم از سایر استانها در این منطقه اقدام به ساخت و ساز کردهاند و سرایدار دارند اما تولید و اشتغالزایی به نفع مردم نداشتهاند.
وی با تاکید بر اینکه ارتقا همهجانبه کیاشهر در همه بخشها باید با جدیت دنبال شود، گفت: این منطقه محل زندگی شخصیتها و عالمان و مردم خوب بوده و شهدایی را نیز تقدیم نظام اسلامی و ارزشها کردهاند که جای افتخار دارد؛ حضور نماینده و مسئولان در کنار مردم هم باعث خرسندی مردم میشود که باید در نظر گرفته شود.
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