قرارداد 1975 لغو نشده است / مقصود طالبانی لغو قرارداد الجزایر نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، در بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق آمده است: قرارداد 1975 طبق قوانین بین المللی موجود است و لغو نشده است اما ملاحظاتی در مورد برخی بندهای آن وجود دارد.

در بخش دیگر بیانیه آمده است: قرارداد 1975 لغو نشده و در جریان است و هیچ طرفی اجازه ندارد آن را لغو کند یا از بین ببرد و این حقیقتی است که رئیس جمهوری عراق آن را می داند و مقصود وی از اظهارات روز دوشنبه، لغو قرارداد 1975 نبوده است.

جلال طالبانی روز دوشنبه با اشاره به اینکه توافقنامه مذکور بین صدام و شاه ایران به امضا رسید، نه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت کنونی عراق، تاکید کرده بود: بغداد خواهان روابط خوب با تهران است، اما توافقنامه الجزایر را رد می کند.

اظهارات طالبانی با واکنش تند مسئولان ایران مواجه شد.

توافقنامه الجزایر درسال 1975 بین ایران وعراق با هدف تقسیم آب اروند رود میان محمد رضا پهلوی شاه مخلوع و صدام دیکتاتور معدوم عراق با نظارت "هواری بومدین" رئیس جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید.

درسال 1980، صدام با آغاز جنگ علیه ایران، این توافقنامه را لغو کرد، اما درسال 1990 بعد از حمله عراق به کویت این توافقنامه برای باردیگر به اجرا درآمد.

اروند رود واقع در 400 کلیومتری بغداد از تلاقی دو رود دجله و فرات تشکیل می شود که طول آن تقریبا 190 کیلومتر است و به خلیج فارس می ریزد و عرض آن هم دربعضی قسمت ها به حدود دو کیلومتر می رسد.