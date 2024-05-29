به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی در سخنانی، اظهار داشت: در تداوم طرح‌های امینت بخش در سطح شهر و محورهای مواصلاتی منتهی به این شهرستان و مقابله با مخاطرات رانندگی خودروهای «شوتی» برای دیگر رانندگان، طرح برخورد با خودروهای «قاچاق بر» توسط مجموعه انتظامی این فرماندهی به مرحله اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: مجموعه انتظامی این شهرستان در اجرای این طرح عملیاتی، تعداد ۲۹ دستگاه خودروی قاچاق بر موسوم به «شوتی» که با رانندگی‌های مخاطره‌آمیز باعث ایجاد بی‌نظمی و خطر در سطح جاده‌ها شده بودند را توقیف کردند.