به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی در سخنانی، اظهار داشت: در تداوم طرحهای امینت بخش در سطح شهر و محورهای مواصلاتی منتهی به این شهرستان و مقابله با مخاطرات رانندگی خودروهای «شوتی» برای دیگر رانندگان، طرح برخورد با خودروهای «قاچاق بر» توسط مجموعه انتظامی این فرماندهی به مرحله اجرا درآمد.
وی تصریح کرد: مجموعه انتظامی این شهرستان در اجرای این طرح عملیاتی، تعداد ۲۹ دستگاه خودروی قاچاق بر موسوم به «شوتی» که با رانندگیهای مخاطرهآمیز باعث ایجاد بینظمی و خطر در سطح جادهها شده بودند را توقیف کردند.
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