حجت الاسلام محمود کارگر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضرت امام (ره) با فعال سازی ظرفیتهای دینی امت، خودباوری و اتکا به خداوند را به میدان آوردند.
وی افزود: از برکت انقلاب و پایبندی به نظام اسلامی، ملت ایران تا قبل از انقلاب پیرو بودند و بعد از انقلاب پیشرو و الگوی ملتهای آزاده شدند.
امام جمعه خارگ تصریح کرد: توجه به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری و تبیین آیندهنگری انقلاب در فضاسازی شهری انجام شود.
حجت الاسلام محمود کارگر گفت: به مسئولان توصیه میکنم از فرصت ایام ارتحال امام خمینی ره با مطالعه کتابهای مرتبط با سیره و اندیشه ایشان رویکرد خدمت گذاری به مردم را در خود تقویت کنند.
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