  1. استانها
  2. بوشهر
۹ خرداد ۱۴۰۳، ۲۳:۲۷

امام جمعه خارگ:

حضرت امام (ره) ظرفیت‌های دینی امت را به میدان آورد

حضرت امام (ره) ظرفیت‌های دینی امت را به میدان آورد

بوشهر- امام جمعه خارگ گفت: حضرت امام (ره) با فعال سازی ظرفیت‌های دینی امت، خودباوری و اتکا به خداوند را به میدان آورد.

حجت الاسلام محمود کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضرت امام (ره) با فعال سازی ظرفیت‌های دینی امت، خودباوری و اتکا به خداوند را به میدان آوردند.

وی افزود: از برکت انقلاب و پایبندی به نظام اسلامی، ملت ایران تا قبل از انقلاب پیرو بودند و بعد از انقلاب پیشرو و الگوی ملت‌های آزاده شدند.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: توجه به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری و تبیین آینده‌نگری انقلاب در فضاسازی شهری انجام شود.

حجت الاسلام محمود کارگر گفت: به مسئولان توصیه می‌کنم از فرصت ایام ارتحال امام خمینی ره با مطالعه کتاب‌های مرتبط با سیره و اندیشه ایشان رویکرد خدمت گذاری به مردم را در خود تقویت کنند.

کد مطلب 6122945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها