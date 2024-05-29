حجت الاسلام محمود کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضرت امام (ره) با فعال سازی ظرفیت‌های دینی امت، خودباوری و اتکا به خداوند را به میدان آوردند.

وی افزود: از برکت انقلاب و پایبندی به نظام اسلامی، ملت ایران تا قبل از انقلاب پیرو بودند و بعد از انقلاب پیشرو و الگوی ملت‌های آزاده شدند.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: توجه به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری و تبیین آینده‌نگری انقلاب در فضاسازی شهری انجام شود.

حجت الاسلام محمود کارگر گفت: به مسئولان توصیه می‌کنم از فرصت ایام ارتحال امام خمینی ره با مطالعه کتاب‌های مرتبط با سیره و اندیشه ایشان رویکرد خدمت گذاری به مردم را در خود تقویت کنند.