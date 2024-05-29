استعدادیابی باید از دوران تحصیلات ابتدایی مورد توجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد در اولین رویداد گفتآورد ملی نخبگان، گفت: استعدادیابی و نخبه‌گرایی باید از دوران تحصیلات ابتدایی مورد توجه باشد تا کودکان در مسیر صحیح پرورش یابند.

وی افزود: پایه و اساس تعلیم و تربیت باید در دوران ابتدایی شکل بگیرد و مجرب‌ترین اساتید باید در دوران تحصیلات ابتدایی به کار گرفته شوند.

قاسمی‌فرزاد با اشاره به اینکه تقویت دانش و تفکر علمی از ابتدای فعالیت دولت مردمی مورد توجه بوده است، گفت: مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها بسیار خوب انجام شده و نخبگان دانشگاهی در این مسیر اهتمام ویژه داشتند.

وی بیان کرد: تبدیل علم و دانش به محصول و کالا با هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز تولیدی به خوبی صورت گرفته است.

قاسمی‌فرزاد اظهار کرد: در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی با رشد علمی شگرف از وابستگی به خوداتکایی و خودکفایی رسیدیم و اکنون نیز ایده‌های نخبگان باید تبدیل به عملیات اجرایی و در نهایت خلق محصولات جدید و دانش‌بنیان شود.