پوشش بیمه اجتماعی تمامی روستاییان تا پایان برنامه 5 ساله چهارم

سید مجید موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پوشش بیمه اجتماعی تمامی اقشار روستایی و عشایر در زمانی محقق خواهد شد که امکانات و اعتبار لازم برای اجرایی شدن این امر پیش بینی شود.

وی بر آگاه کردن روستاییان از مزایای بیمه اجتماعی تاکید کرد و گفت: تاکنون تبلیغاتی در راستای جذب روستاییان جهت ثبت نام و تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتن آنان انجام شده است اما اعتقاد داریم که باید توجه بیشتری نسبت به این امر شود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تصریح کرد: طبق قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله کشور دولت مکلف است که بیمه اجتماعی را برای تمامی آحاد جامعه فراهم نماید، که این امر نیز به طور حتم نیاز به اقدامات و پیگیری های جدی و اصولی دارد.

موسویان خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود که در افق 1404 تمامی مردم از بیمه اجتماعی برخوردار باشند و به طور حتم این امر نیازمند فراهم نمودن اعتبارات لازم از سوی دولت است و باید از هم اکنون بدنبال برنامه ریزی و سیاست گذاری در این خصوص باشیم.