به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب بهادری در جلسه هیأت اجرایی برگزاری انتخابات شهرستان بندرعباس ضمن عرض تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و همراهان گفت: بلافاصله پس از وقوع سانحه‌ای که منجر به شهادت رئیس جمهور شد، رهبر معظم انقلاب ضمن تاکید بر اینکه خللی در امور کشور پیش نخواهد آمد محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را بر اساس اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی، به‌عنوان مدیر قوه مجریه منصوب کردند.

وی افزود: با توجه به شهادت رئیس جمهور و بر اساس قانون می‌بایست حداکثر ظرف مدت‌ ۵۰ روز رییس‌ جمهور جدید انتخاب‌ و معرفی شود.

بهادری با اشاره به برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ۸ تیر ماه بیان کرد: در راستای اجرای اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی و مواد ۳۸ و ۳۹ قانون ریاست جمهوری و تبصره‌های ذیل آن، حسب اعلام وزیر کشور مبنی بر دستور شروع انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری هیأت اجرایی شهرستان بندرعباس و بخش‌های تابعه آغاز به کار کردند.

فرماندار بندرعباس در پایان با اشاره به تدارک ۳۹۴ شعبه اخذ رأی برای مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بندرعباس، بر ضرورت توجه به راهبردهای تعیین شده توسط مقام معظم رهبری تأکید کردند.