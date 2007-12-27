جشنواره فیلم بغداد با پیام صلح آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد عمار الارادی، رئیس کمیته برگزارکننده جشنواره بین‌المللی فیلم بغداد در مراسم افتتاحیه این جشنواره در هتل فلسطین بغداد گفت: "ما امیدواریم جشنواره فیلم بغداد به برقراری آشتی در عراق و گفتگو بین اجتماعات و فرهنگ‌های مختلف در کشور کمک کند."

جشنواره فیلم بغداد با نمایش "فرکانس گمشده" ساخته صابر شعبی فیلمساز عراقی آغاز شد که درباره شرایط فعلی این کشور جنگ‌زده است. این جشنواره تا روز 29 دسامبر (هشت دی) ادامه دارد و در این مدت در مجموع 63 فیلم از مصر، فرانسه، دانمارک، بلژیک، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مغرب، سنگاپور، فیلیپین، کویت، بحرین و قطر به نمایش در می‌آید.

دست اندرکاران جشنواره فیلم بغداد سال پیش به دلیل شرایط ناامن این شهر قید برگزاری جشنواره را زدند. در شرایط فعلی بیشتر سینماهای بغداد که زمانی مملو از تماشاگر بودند، خالی هستند.



قدمت صنعت فیلمسازی عراق به دهه 1940 باز می‌گردد و بیشترین محبوبیت را در سال‌های 1970 و 1980 داشت، زمانی که سینما رفتن کار هفتگی خانوادهای عراقی بود، اما جنگ خلیج فارس در سال 1991 و تحریم‌های اعمال شده بعدی عملا سینمای این کشور را در سراشیبی سقوط قرار داد. آشفتگی‌های ناشی از حمله نظامی به این کشور در سال 2003 شرایط را بیش از پیش وخیم کرد.

ارادی با اشاره به اینکه فیلم‌های این جشنواره باید به عراقی‌ها کمک کند شیاطین وجود خود را پاک کنند، گفت: "به همین خاطر است که ما "حق یک زندگی ایمن و پایدار" را به عنوان موضوع جشنواره انتخاب کرده‌ایم." او افزود: "دلیل اصلی انتخاب "فرکانس گمشده" به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم بغداد پیروی از این شعار بود."

این فیلم درباره دو مرد است. یکی از آنها همیشه روی صندلی چرخدار نشسته و رادیویی دور گردن دارد که اخبار خشونت‌ها در عراق لحظه به لحظه از آن پخش می‌شود و دیگری همیشه روی تخت خود خوابیده و نگاهش به سقف خیره شده است. در پایان این دو مرد با مردی معلول که اعتقاد دارد، "هنوز می‌توان امیدوار بود" سر به صحرا می‌گذارند.

از 63 فیلم جشنواره امسال 27 فیلم ساخته فیلمسازان عراقی است که بسیاری از آنها بیست و چند ساله هستند.