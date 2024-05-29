به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی عصر روز چهارشنبه ۹ خردادماه در نشست کارگروه آرد و نان استان، اظهار کرد: فرمانداران در تمامی شهرستان‌ها، متولی اصلی آرد و نان هستند و اختیارات کامل در مورد چرخه آرد و نان را بر عهده دارند.

وی از فرمانداران خواست که میز خدمت نان را در شهرستان‌ها فعال کنند تا از مراجعه متصدیان نانوایی به مرکز استان کاسته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: واحدهای متخلف نانوایی که سامانه هوشمند آرد و نان سهمیه آن‌ها را به دلیل رفتار نامتعارف کسر می‌کند نباید از محل شناورسازی حمایت شوند.

عباسی همچنین با اشاره به تاکید وزارت بهداشت مبنی بر ضرر مصرف نان ریزشی از فرمانداران خواست از صدور هر گونه مجوز و تغییر نوع پخت به نان ریزشی خودداری کنند.

معاون استاندار ایلام گفت: فرمانداران با توجه به استقبال عمومی مردم و در راستای حفظ سلامت شهروندان، تولید نان کامل در شهرستان‌ها را پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های متولی مربوطه بررسی‌های لازم را انجام دهند که اگر واحدهای نانوایی آزادپز از سامانه نانینو، آرد خود را تامین نمی‌کنند مجوز آنها لغو شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام در ادامه با اشاره به استقبال عموم مردم از نان‌های سنتی، ساجی و نان کامل، گفت: فرمانداران از محل شناورسازی آرد، مجوز نان ساجی به افراد متقاضی سرپرست خانوار در صورت وجود آرد صادر کنند.

عباسی در خصوص افزایش قیمت نان نیز گفت: تعیین قیمت نان توسط وزارت کشور تصمیم‌گیری و اعلام می‌شود و تاکنون ابلاغیه‌ای اعلام نشده اما با این وجود آنالیز دقیق قیمت نان و آرد و نان کامل صورت گرفته که به محض ابلاغ اجرایی می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست موضوعات مختلفی همچون وضعیت خرید محصولات کشاورزی، وضعیت بهداشت آرد و نان و بررسی نان کامل مطرح شد.

تک نرخی شدن نان صمون و اجرای قیمت کرایه حمل آرد از دیگر تصمیمات این نشست بود.