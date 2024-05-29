به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدرحیمی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، که با ریاست بهرام نیا، استاندار ایلام و با حضور دکتر عباسی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دیگر مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، در مورد تشدید نظارت بر بازار استان گفت: اقلام پر مصرف، در صف اول نظارت‌ها قرار دارند و هدف از این نظارت‌ها، کنترل و تعدیل قیمت این محصولات در سطح بازار است.

وی در مورد جوجه ریزی و تامین گوشت مرغ در استان بیان داشت: با توجه به روند رو به رشد و سعودی جوجه ریزی در استان، پیش بینی ما آرامش و ثبات بازار در این حوزه می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر بازار یکی از عوامل کاهش تورم محسوب می‌شود، عنوان کرد: همانطور که از آمارهای مرکز آمار ایران، مشخص است، الحمدلله ماهانه به موضوع کاهش تورم در استان، نزدیک می‌شویم.

لازم به ذکر است، در این جلسه در مورد ذخایر محصولات استراتژیک در استان، وضعیت گوشت قرمز، مرغ و جوجه ریزی، گندم، برنج و شکر و تشدید کنترل و نظارت بر بازار، بحث و تبادل نظر گردید.