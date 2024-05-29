به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد امنیت انتخابات استانداری تهران، با اشاره به ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری که از صبح فردا، پنجشنبه ۱۰ خردادماه آغاز می‌شود بر لزوم رصد فضای انتخاباتی جامعه در استان تهران تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت دستگاه‌های امنیتی، حفظ آرامش مردم است، گفت: باید هر گونه اقدامی که منجر به ایجاد تنش در جامعه می‌شود تحت کنترل دستگاه‌های ذیربط قرار بگیرد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران عنوان کرد: دشمن از هر وسیله‌ای برای بر هم زدن اتحاد مردم و ایجاد تنش و القای حس ناامیدی در جامعه استفاده می‌کند، لذا ضروری است که ما تمام ظرفیت و توان خود را برای خنثی سازی نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن به کار بگیریم.

نایبی اشراف کامل دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به قانون انتخابات را ضروری دانست و افزود: به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام خلاف قوانین و قواعد مندرج در قانون برگزاری انتخابات، از سوی نامزدها و ستادهای تبلیغاتی آنها، لازم است همه ما ضمن مرور قانون برگزاری انتخابات، نسبت به اجرای مفاد آن در حوزه خود تلاش کنیم.

معاون استاندار تهران بر لزوم حفظ وحدت عمومی جامعه نیز تاکید کرد.

بر اساس این گزارش در ادامه این جلسه سید کمال سادات، مشاور و مدیرکل امنیتی استاندار تهران با اشاره به تجربه برگزاری دو انتخابات مهم طی ماه‌های اخیر، گفت: با توجه به اشراف و اطلاعاتی که در این فاصله زمانی کم از برگزاری دو انتخابات به دست آورده ایم باید به صورت تخصصی‌تر موضوعات را پیگیری کنیم.

سادات توجه به فعالیت‌های ستادهای انتخاباتی و همچنین رصد دقیق فضای مجازی را از ضروری‌ترین اقدامات دستگاه‌های مسئول در این زمینه عنوان کرد.

گفتنی است، که طی این جلسه سایر اعضا نیز، دیدگاه‌های خود را در خصوص مسائل مربوط به امنیت انتخابات بیان کردند.