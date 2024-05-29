حضور ارمنستان و عراق در جام تختی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازرگان شامگاه چهارشنبه در نشست خبری میزبانی چهل و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی که قرار است از فردا به مدت دو روز به میزبانی زنجان برگزار شود، گفت: کشور ارمنستان با سه تیم و کشور افغانستان نیز با یک تیم در این رویداد حضور می‌یابد.

وی با یادآوری اینکه در مجموع ۱۹۰ ورزشکار در این رویداد بین‌المللی به مدت دو روز با هم به رقابت خواهند پرداخت، افزود: با توجه به اهمیت این مسابقات و ریشه‌دار بودن آن، تلاش شده است تا این رویداد بین‌المللی در منظر همه زنجانی‌ها باشد، به همین خاطر مقرر شد تا تماشای این مسابقات برای علاقه‌مندان رایگان باشد.

این مسؤول با تاکید بر اینکه پیگیری‌های زیادی برای میزبانی این دوره از رقابت‌های جام تختی در زنجان به ویژه از سوی هیأت کشتی استان انجام شد، ادامه داد: یکی از دلایل اصلی کاهش تیم‌های خارجی، به تعویق افتادن این مسابقات بود که از سوم خردادماه به دهم ماه جاری موکول شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با یادآوری اینکه استان زنجان در گذشته نیز سابقه خوبی در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی داشته است، خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات بین‌المللی ووشو جام پارس و نیز رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون جام فجر از جمله رویدادهایی است که باعث شده است تا زنجان در میزبانی از مسابقات بین‌المللی کارنامه قابل قبولی داشته باشد.

بازرگان با اشاره به اینکه سالن شش‌هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب زنجان میزبان این رویداد بین‌المللی خواهد بود، عنوان کرد: برگزاری چنین رویدادی می‌تواند اهمیت و جایگاه ویژه ورزش در جامعه را نسبت به گذشته دوچندان کند، از این رو باید تلاش کنیم تا این روند در سال‌های آتی نیز تداوم داشته باشد.