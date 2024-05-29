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۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۰:۳۴

در یکسال گذشته؛

۲۰ میلیارد ریال به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد دشتی کمک شد

۲۰ میلیارد ریال به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد دشتی کمک شد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: در یکسال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد ریال با مشارکت خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی چهارشنبه شب در جشن «نسیم مهر» که در حمایت از خانواده زندانیان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از برکات نظام انقلابی که بر گرفته ز قرآن و اسلام است گرامیداشت مقام انسان و خانواده است و برگزاری چنین جشن‌هایی در همین راستا است.

فرماندار دشتی با بیان اینکه حمایت از خانواده زندانیان با جدیت دنبال شود، افزود: زندان شهرستان زندانیان شش شهرستان استان را پوشش می‌دهد و ظرفیت این ندامتگاه جوابگو نیست که می‌طلبد از ظرفیت صنایع جنوب برای بهبود وضعیت زندان شهرستان استفاده شود.

۲۰ میلیارد ریال به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد دشتی کمک شد

بحرانی تصریح کرد: ۳۲۰ بسته معیشتی با اعتبار ۲۸۰ میلیون تومان برای حمایت از خانواده‌های زندانیان بین آنها توزیع شد.

وی خاطر نشان کرد: ۲۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان با مشارکت خیرین جمع آوری شد.

بحرانی اضافه کرد: کمترین میزان جرایم خشن در سطح شهرستان شاهد هستیم.

کد مطلب 6123060

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