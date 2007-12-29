ویرا برای عقد قرارداد نهایی فرصت خواست/ دو بازیکن جدیدجذب می کنیم

حمید نیک نفس در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص آخرین وضعیت عقد قرارداد با ویرا ضمن بیان مطلب فوق افزود: این مربی برزیلی پس از مذاکرات نهایی از ما 48 ساعت وقت خواست تا درخصوص بعضی از بندهای قرارداد بیشتر فکر کند و قرار است امشب جواب نهایی را در این مورد اعلام کند.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان ادامه داد: مهمترین بحثی که باعث تاخیر در عقد قرارداد قطعی شد بحثی بود که از سوی ویرا مطرح شد. وی از ما خواست با توجه به مدت قرارداد که یک فصل و نیم است، باشگاه مس 50 درصد از پیش قرارداد فصل آینده را پیش از زمان عقد قراداد پرداخت کند که این موضوع با توجه به شرایط موجود در فوتبال ما امکان پذیر نیست.

وی همچنین تاکید کرد: خواسته ویرا موضوعی کاملا حرفه ای است اما با توجه به اینکه در فوتبال ما نمی توان بطور قطع مشخص کرد که در فصل آینده چه اتفاقی رخ می دهد و یا این مربی حاضر به ادامه همکاری با تیم مس خواهد بود، از وی خواستیم در این پیشنهاد خود تعدیل ایجاد کند.

نیک نفس اضافه کرد: این مربی همچنین برای جلب رضایت 2 دستیار خود که نمی خواهند به ایران بیابند و همچنین انجام امور شخصی چهارشنبه به مراکش بازگشت و قرار است در صورت موافقت با پیشنهاد ما، با 3 دستیار به کرمان بازگردد.

وی با اشاره به این موضوع که درحال حاضر تمرینات تیم زیر نظر محمدی پیگیری می شود و اردوی تیم هم طبق برنامه ریزی پیشین برگزار خواهد شد، درمورد جذب بازیکن جدید تصریح کرد: 2 بازیکن جدید در تعطیلات نیم فصل به بازیکنان فعلی اضافه می شوند که به احتمال زیاد ایرانی هستند.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان درپایان درخصوص احتمال حضور یکی، دو بازیکن ایرانی شاغل در امارات به جمع نفرات فعلی این تیم گفت: این امکان وجود دارد که بازیکنان جدید ما از جمع این نفرات انتخاب شوند.