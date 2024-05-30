به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه پرورش صبح پنجشنبه به مناسبت روز جهانی موزه و نکوداشت استاد قدیر صباغیان، کارگاه نقاشی استاد حسین طالبی که با حضور چهل و سه هنرمند نقاش و خطاط برجسته کشور در پارک موزه علوم زمین مشهد برگزار شد، با بیان اینکه نمایش مفاهیم علمی به طور کامل جز در قالب هنر امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: این رویداد که پیوند علم و هنر نام داشت، تلاشی برای نمایش مفاهیم علمی از طریق هنر است.

رئیس اداره موزه و مستندات علوم زمین افزود: ما در موزه تلاش می‌کنیم در زمان حضور بازدیدکنندگان، ابعاد مختلف این مجموعه را توضیح و تشریح کنیم. ظرفیت هنر به این گونه است که می‌تواند به طور خلاصه، همه چیز را به تصویر بکشد؛ در همین راستا تصمیم گرفتیم با برگزاری این کارگاه، ارتباطی بین هنر و علم زمین‌شناسی برقرار کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در دنیای مدرن، فتوشاپ و کارهای کامپیوتری گسترش پیدا کرده است، اما متأسفانه انسان‌ها با دیدن این آثار، روز به روز افسرده‌تر و گوشه‌گیرتر می‌شوند و ما با برگزاری این کارگاه تلاش کردیم به مردم نشان دهیم که هنر اصیل هنوز هم وجود دارد و دل مردم را شاد کنیم.

پرورش با خاطرنشان کردن اینکه سه نفر از هنرمندان و خطاطان شرکت کننده در این مراسم از هنرمندان برجسته خطاط کشور هستند، افزود: از جمله هنرمندان دعوت شده به این رویداد می‌توان به استاد علی‌اکبر اسماعیلی قوچانی کاتب بزرگ‌ترین قرآن، استاد حسین طالبی نقاش معروف کشور و استاد شریعتی که با وجود معلولیت، با پا نقاشی می‌کنند و یکی از نقاشان برجسته کشور هستند نام برد.

رئیس اداره موزه و مستندات علوم زمین با بیان اینکه امروز بازدید برای عموم مردم رایگان است، عنوان کرد: این سی و ششمین ورک شاپ استاد حسین طالبی است که به مناسبت روز موزه و به دعوت ما در موزه علوم زمین برگزار شد.

وی با خاطرنشان کردن اینکه پارک موزه علوم زمین در سال ۹۷ افتتاح شده است، گفت: این مجموعه در واقع شامل سه پارک زمین‌شناسی، پارک فیزیک زمین و پارک اکتشاف است. مجموعه اصلی نیز در داخل ساختمان قرار دارد و به صورت رمپ طراحی شده است.

پرورش بیان کرد: حدود چهار هزار و ۵۰۰ نمونه در داخل موزه به نمایش گذاشته شده و حدود ۳۰ هزار نمونه از کل کشور در مخزن موزه نگهداری می‌شود. بخشی از این ۳۰ هزار نمونه، پژوهشی هستند و پژوهشگران از آنها استفاده می‌کنند. بخش دیگر نمونه‌های نمایشی هستند که در ویترین‌ها قرار دارند. این نمونه‌ها را معاوضه می‌کنیم یا در ویترین‌های جدید به نمایش می‌گذاریم.

رئیس اداره موزه و مستندات علوم زمین خاطر نشان کرد: در این موزه در رابطه با تاریخ زمین‌شناسی و سایر علوم وابسته برای بازدیدکنندگان توضیح داده می‌شود. هدف ما از این توضیحات این است که در پایان بازدید، بازدید کنندگان الگوی مناسبی از توسعه پایدار به دست بیاورند. به طور مثال، باید بدانند که معدن که بخشی از منابع طبیعی کشور است، از نظر مفاهیم توسعه پایدار در کجا قرار می‌گیرد.

وی گفت: نکته دیگر این است که بازدیدکنندگان باید بدانند انرژی از کجا تأمین می‌شود و چگونه باید از این منابع استفاده کرد و قدردان ذخایر باشیم. چرا که زمین در واقع مادر ماست و هر چیزی که به دست می‌آوریم از زمین به دست می‌آید.

گفتنی است؛ این موزه زیر نظر اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق فعالیت می‌کند و بازدید در ساعت اداری برای عموم مردم آزاد است.