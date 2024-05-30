تبیین واقعه غدیر از ضروریات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلو زاده بعد از ظهر پنج شنبه در نشست ستاد غدیر تنگستان اظهار داشت: امام‌شناسی و افزایش معرفت در جامعه و تبیین واقعه غدیر از ضروریات امروز جامعه است و باید محتوای غدیر، ولایت، امامت، حاکمیت و راهبری بشریت برای مردم تبیین شود.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: ترویج فرهنگ غدیر برای نسل‌های آینده یک تکلیف است و در شرایط کنونی باید از ظرفیت فضای مجازی و فضاسازی شهر و روستاها برای معرفی جایگاه غدیر استفاده کرد.

وی افزود:: غدیر یک جشن ابدی است و اجرای برنامه‌های مختلف در راستای معرفی غدیر اهمیت بالایی دارد و باید برنامه‌های مختلف از جمله اطعام نیازمندان از سوی هیأت‌های مذهبی، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی اجرا می‌شود.

پهلو زاده اضافه کرد: برگزاری جشن‌های خانوادگی به عنوان یک راهکار برای تبیین محتوای غدیر است.

امام جمعه اهرم ادامه داد: ایام دهه امامت و ولایت فرصتی مغتنم برای تبیین جایگاه ولایت بعد از رحلت پیامبر (ص) تاکنون است و اینکه وجود ولایت چقدر در روند توسعه اسلام و موفقیت جوامع بشری مؤثر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: باید هنر با غدیر متصل کنیم تا از ظرفیت هنر در تبیین واقعه غدیر در جامعه استفاده شود چرا که استفاده از این ظرفیت بسیار مؤثر است.

پهلوزاده بیان کرد: امامت و ولایت سبب یاس و نا امیدی کفار است.