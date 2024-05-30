به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی در مراسم افتتاح چند طرح صنعتی و کارخانجات تولیدی در مشهد که با حضور استاندار خراسان رضوی در محل یکی از واحدهای تولیدی صنعتی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های مختلف خراسان رضوی اظهار کرد: ۲۰ درصد یخچال و فریزر کشور در خراسان رضوی ساخته می‌شود و تلاش دولت، ریل گذاری مستمر برای رشد این صنعت در خراسان رضوی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید گفت: شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی از چند ویژگی خوب از جمله خوب حرف زدن، بیان بسیار فرمایشات معرفتی، برخورد انسانی با افراد و جویای کسب کمال و معرفت برخوردار بودند.

وی افزود: در این دوره تلاش کردیم ریل‌گذاری را بهبود داده و حرکتی را شکل بدهیم و شاه بیت آن این است که ایران را صنعتی کنیم و برای این مهم باید برای آن بازار درست نمائیم.

علی‌آبادی بر ضرورت هوشمندسازی لوازم خانگی تاکید کرد و گفت: قیمت تمام شده نیز حائز اهمیت است؛ باید عدد تمام شده تولید پایین باشد تا امکان رقابت میسر شود.