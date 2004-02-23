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۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۲۱

حداد عادل نماينده منتخب مردم تهران براي مجلس هفتم

بابت اهانت هاي يك نماينده از ملت شريف تهران عذرخواهي مي كنم

بابت اهانت هاي يك نماينده از ملت شريف تهران عذرخواهي مي كنم

غلامعلي حداد عادل رييس فراكسيون اقليت مجلس ششم وبرگزيده مردم تهران در انتخابات اول اسفند به خاطر اهانت هاي يك نماينده مستعفي به نظر وراي مردم از ملت ايران وبويژه مردم تهران عذر خواهي كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر حداد عادل گفت: در صحبت هاي اين نماينده اهانت هايي به شخص من و عموم ملت شد ، اما من از مردم به خاطر طرح چنين اهانت هايي در خانه ملت عذرخواهي مي كنم.

وي افزود: فضاي مجلس هفتم بايد به فضاي كار و مشورت وهمكاري در جهت گره گشايي از كار ملت تبديل شود. ملتي كه عليرغم بد خواهي هاي دشمنان نظام در خارج وداخل كشور با حضور در صحنه همه آنها را مايوس كرد به جاي اينكه مستحق اهانت بخاطر انتخابش باشد، مستحق كار وتلاش و همكاري است ومن با ملت پيمان مي بندم كه همچنان از اعتماد آنها پاسداري كنم.

کد مطلب 61234

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