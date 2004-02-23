بابت اهانت هاي يك نماينده از ملت شريف تهران عذرخواهي مي كنم

به گزارش خبرنگار سياسي مهر حداد عادل گفت: در صحبت هاي اين نماينده اهانت هايي به شخص من و عموم ملت شد ، اما من از مردم به خاطر طرح چنين اهانت هايي در خانه ملت عذرخواهي مي كنم.

وي افزود: فضاي مجلس هفتم بايد به فضاي كار و مشورت وهمكاري در جهت گره گشايي از كار ملت تبديل شود. ملتي كه عليرغم بد خواهي هاي دشمنان نظام در خارج وداخل كشور با حضور در صحنه همه آنها را مايوس كرد به جاي اينكه مستحق اهانت بخاطر انتخابش باشد، مستحق كار وتلاش و همكاري است ومن با ملت پيمان مي بندم كه همچنان از اعتماد آنها پاسداري كنم.