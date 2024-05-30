به گزارش خبرگزاری مهر، «علی باقری» سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در فضای مجازی نوشت: موجودیت سرطانی که به مثابه یک «مستعمره آبادی نشین» توسط آمریکا - انگلیس در قلب منطقه ما غرس شد، بدون نگرانی از هرگونه کیفری به کشتار جنون‌آمیز بیگناهان ادامه می‌دهد.

وی افزود: بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل نسبت به نسل‌کُشی فلسطینیان شاهد روشنی بر همدستی فعالانه آمریکا-انگلیس در جنایات اسراییل است.

سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری باید فوراً اجرا شود و جانیان اشغالگر باید زنجیر شوند قبل از آنکه کل دنیا را در آتش خونخواری جنون‌آمیز خود گرفتار سازند.