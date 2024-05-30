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۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۲۵

باقری:

دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری درمورد اسراییل بایدفورا اجراشود

دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری درمورد اسراییل بایدفورا اجراشود

سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان خواستار تحقق دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری درباره رژیم اشغالگر صهیونیستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی باقری» سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در فضای مجازی نوشت: موجودیت سرطانی که به مثابه یک «مستعمره آبادی نشین» توسط آمریکا - انگلیس در قلب منطقه ما غرس شد، بدون نگرانی از هرگونه کیفری به کشتار جنون‌آمیز بیگناهان ادامه می‌دهد.

وی افزود: بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل نسبت به نسل‌کُشی فلسطینیان شاهد روشنی بر همدستی فعالانه آمریکا-انگلیس در جنایات اسراییل است.

سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری باید فوراً اجرا شود و جانیان اشغالگر باید زنجیر شوند قبل از آنکه کل دنیا را در آتش خونخواری جنون‌آمیز خود گرفتار سازند.

کد مطلب 6123441
نفیسه عبدالهی

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