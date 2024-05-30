لزوم ایجاد پیوست تربیت خانواده مقاوم درهمه نهادهای تصمیم ساز کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی بعدازظهر ظهر پنجشنبه در اختتامیه همایش خانواده مقاوم گفت: ما در یک رویارویی تمدنی با غرب قرار داریم که این مواجهه دارای ابعاد مختلفی است.

وی گفت: انقلاب اسلامی همه معادلات جهان را بهم ریخته و نگاه‌های دنیا را به خود خیره کرده است و به همین دلیل ضرورت دارد تا عامل موفقیت آن را ریشه یابی کرده و به دنیا بشناسانیم.

امام جمعه قم گفت: انقلاب اسلامی دارای ویژگی‌های گسترده‌ای است که روح مقاومت تمدنی آن در برابر تمدن شکل گرفته معاصر قد علم کرده است.

وی با بیان اینکه خانواده مقاوم در گرو ارزش‌های اصلی دین است افزود: امروز در یک کارزار سنگینی هستیم که مقاومت در این عرصه امری مهم است که مفهوم مقاومت می‌تواند غیر مطلوب هم باشد که مد نظر ما مقاومت در برابر باطل است که مسیر اهداف درست را با روش‌های درست و هوشمند طی می‌کند.

آیت الله اعرافی گفت: خانواده مقاوم در ذیل تمدن مقاوم و به منظور آمادگی برای پیشرفت و هجوم فکری و معرفتی قرار دارد.

وی بیان کرد: خانواده در منطق اسلام بر پایه‌های اصیل بنا نهاده شده و موضوع خانواده در اسلام بر اساس خطوط راهبری و کلان است و اسلام در موضوع زن و مردم و خانواده مصالح چندگانه را با هم می بیند.

آیت الله اعرافی گفت: ازدواج و تعامل زن و مرد مقوله‌ای فراتر از تأمین نیازهای طبیعی است و اسلام معتقد است باید همه ابعاد ویژگی‌های زن و مرد را با هم نگریست که در جوامع غربی این جامع نگری دیده نمی‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: اصول بنیادین در بخش‌های نظری، سیاستگذاری و عملیات در حوزه خانواده با باید مورد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تربیت اسلامی دو پایه اصلی عقل و اراده دارد افزود: مقاومت در تربیت دینی نیز مهم است و انسان باید در برابر امواج و حملات دشمنان، مقابله و مقاومت کند و حتی دستور داده شده که به صورت انفرادی قیام شود و این به معنای مقاومت هوشمندانه و حکیمانه است.

عضو شورای نگهبان ادامه داد: مقاومت و اراده مقاوم، فردی و اجتماعی است و وقتی صحبت از خانواده مقاوم می‌شود؛ بعد فردی، خانوادگی و جمعی مرود نظر است تا افراد به گونه‌ای تربیت شوند که در برابر موجی که می‌خواهد خانواده را از بین ببرد ایستادگی کند.

امام جمعه گفت: خانواده مقام از تربیت فرزند در خانواده شروع می‌شود و به رویکردها و انگیزه‌های در برابر فروپاشی خانواده را باید آگاه بود تا در ادامه نیز در اجتماع برابر الگوی نادرست ایستادگی کرد.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم مقاومت جمعی داشته باشیم ضروری است نظام اسلامی در تمامی دستگاه‌ها به این امر توجه کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حوزه و دانشگاه، مجلس و دولت در اداره جامعه سهیم هستند و باید به سمت پیوست خانواده مقاوم، در تمام عرصه‌ها حرکت کنیم.

آیت الله اعرافی تاکید کرد: پیوست تربیت خانواده مقام باید در تمام نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور ایجاد شود و این همایش می‌تواند بستر این کار باشد و نقشه جامعی برای پیوست خانواده مقاوم برای نهادی مختلف ترسیم کند.

وی بیان کرد: تربیت اسلامی از نهاد مدرسه و خانواده تا بالاترین نهادهای تصمیم گیری کشور باید مورد توجه باشد و امید است با ایجاد دبیرخانه دائمی خانواده مقاوم این مطالبه‌ها دنبال شود و نقشه جامعی در این زمینه ترسیم تا در نهایت به مرحله اجرایی برسد.

وی گفت: اندیشه مقاومت باید در تمامی ساحت‌های زندگی انسان استوار باشد که این امر نیازمند تئوری و نظریه است.

آیت الله اعرافی ادامه داد: جایگاه حوزه در ساحت کلان تمدنی خانواده مقاوم نقش مؤثری می‌تواند داشته باشند و به خصوص حوزه علمیه خواهران در این عرصه باید گام‌های بزرگی بردارد و آموزش و پرورش و دانشگاه و رسانه ملی و فضای مجازی در این زمینه اثرگذاری خوبی دارند.

آیت الله اعرافی گفت: خانواده مقاوم موضوعی اسلامی، ادیانی و انسانی به معنای عام است و وجدان بشر امروز می فهمد که افسارگسیختگی غرب پایانی ندارد.

وی ادامه داد: در دیدار با پاپ گفتم ۱۲ موضوع مورد توجه ما است که نیاز امروز بشریت است که یکی از آنان موضوع خانواده است که در این عرصه نیازمند نگاه بلند برای ترسیم الگوی خانواده مقاوم بر اساس ارزش‌ها و بنیان‌های تمدنی هستیم.