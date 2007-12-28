مجلس و دولت با گفتمان واحد حرکت رو به جلو خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین الهام که شامگاه پنج شنبه به دعوت مجمع حامیان تشکیل دولت اسلامی در جمع مردم مشهد در مسجد مقبره این شهر سخن می گفت، اظهار داشت : تنها با هماهنگی گفتمان واحد میان دولت و مجلس می توان با سرعت رو به جلو حرکت کرد در غیر این صورت زمان، صرف اختلافات داخلی و سلایق مدیریتی می شود.

وی افزود : دولت نهم و مجلس هفتم ارتباطات بسیار خوبی با یکدیگر داشتند و امیدواریم در دوره بعدی مجلس نیز این حرکت اصولگرایی همچنان تداوم یافته و تقویت شود.

الهام با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات مجلس هشتم عنوان کرد : انتخابات مجلس هشتم باید هم راستا با سیاستهای دولت نهم به حرکت رو به جلوی دولت کمک کرده و آن را تسریع بخشد.

وی با بیان اینکه مجلس حزبی نیست و تمام نمایندگان در آن آزادانه اعمال نظر می کنند، اظهار داشت : با همفکری و همدلی و تعهدات مشترک میان مجلس و دولت می توان با سرعت حرکت کرد اما با پراکندگی مدیریت حزبی این مهم تحقق نمی یابد زیرا اگر دولت و مجلس در مقابل هم باشند برنامه ها و سیاستهای یکدیگر را تحت الشعاع قرار داده و در عمل خنثی و گاهی رو به عقب حرکت می کنند.

الهام با تصریح بر اینکه در حال حاضر مدیریت کشور و مطالبات مردم نیازمند پاسخگویی سریع است، عنوان کرد : نگاه دولت و مجلس باید واحد و همگرا باشد تا زمان صرف توجیهات و سلایق دو طرفه نشود.

وی در خصوص اختلافات میان دولت و مجلس در تصویب تبصره های لایحه بودجه سال آینده خاطر نشان کرد : این اختلافات جزئی و قابل رفع است و آقای احمدی نژاد هم در این مورد توضیح دادند.

الهام یادآور شد: اختلافی میان دولت و مجلس وجود ندارد زیرا خروجی کار در مجموع بر مبنای منافع ملی است، اما برخی ها به این اختلافات جزئی دامن می زنند.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به فرا رسیدن عید غدیر خم بر احیای فرهنگ غدیر در میان مردم جامعه و سیسیم مدیریتی و تصمیم گیری تاکید کرد و اظهار داشت: تکلیف اصلی ما در جامعه اسلامی حفظ و نگهداری فرهنگ غدیر است .

وی با بیان اینکه گقتمان و فرهنگ قالب در جامعه اسلامی بر اساس ولایتمدرای است، عنوان کرد : معنا و مفهوم ولایت و امامت و نقش موثر و با اهمیت آن در جامعه اسلامی باید برای مردم بازگو و نشان داده شود .

الهام تقویت فرهنگ غدیر را غبار زدایی از فرهنگ مهجور و مظلوم اجتماعی دانست و گفت :‌ این فرهنگ باید چنان در تار و پود مردم و مدیران جامعه نفوذ یابد که تجلی آن را در احیای فرهنگ مظلوم و مهجور امروز شاهد باشیم .

وی با تاکید بر انتقال درست پیام غدیر به آیندگان خاطرنشان کرد : دستگاههای فرهنگی و اطلاع رسانی ما از دسیسه های دشمنان و نقشه های آنان در مقابله با این فرهنگ بزرگ هوشیار باشند .

مجمع حامیان تشکیل دولت اسلامی اجماع اعضای ستادهای انتخاباتی دکتر محمود احمدی نژاد در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری هستند.