نیروی کار ماهر فضای کسب و کار را بهبود می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری عصر پنجشنبه در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تأمین نیروی کار برای بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: حضور نیروهای کار ماهر در جامعه کار و تولید موجب بهبود فضای کسب و کار در استان خواهد شد.

وی افزود: در بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی سطح استان شاهد درخواست‌های متعدد کارفرمایان برای معرفی نیروی کار ماهر هستیم.

باقری خاطرنشان کرد: سامانه جستجوی شغل بستر مناسبی برای شناسایی نیروی کار غیر ماهر در کنار کاریابی‌ها می‌باشد که باید نسبت به معرفی آنان جهت مهارت آموزی طبق تقاضای بنگاه‌های اقتصادی اقدام شود.

سید حسین درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: آموزش و تقاضامحوری در حوزه تولید و اشتغال باید زودبازده باشد.

وی با اشاره به اینکه آموزش‌ها توسط مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد انجام می‌شود، تصریح کرد: آموزش برای ارتقای مهارت‌افزایی شاغلین در اولویت قرار می‌گیرد.

وی همچنین خواستار تشکیل هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در کنار صنایع شد.

گفتنی است در پایان این جلسه مقرر شد با تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، آموزش فنی و حرفه‌ای، تأمین اجتماعی، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، آستان قدس رضوی، خانه صنعت و معدن و کاریابی‌ها نسبت به معرفی جامعه هدف به بنگاه‌های اقتصادی جهت اشتغال اقدام گردد.

شایان ذکر است، معرفی افراد فاقد مهارت ثبت نام شده در سامانه جستجوی شغل به اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای جهت ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با شرایط بنگاه‌های اقتصادی با کمک کاریابی‌ها از مهم‌ترین مصوبات این جلسه بود.