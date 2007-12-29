۸ دی ۱۳۸۶، ۹:۴۸

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون .

مؤمنان، فقط کسانى هستند که چون یاد خدا شود ، دل هایشان ترسان می شود، وهنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان می  افزاید ، و بر پروردگارشان توکل می  کنند .

سوره انفال، آیه 2

ذکر روز شنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول(ص) فرمودند:

اجملوا فی طلب الدنیا فان کلا میسر لما خلق له .

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد .

سنن ابن ماجه ، کتاب التجارات ، حدیث 2133

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

الصدقه دواء منجح  و اعمال العباد فی عاجلهم ، نصب اعینهم فی آجالهم .

صدقه و کمک به نیازمندان داروی مؤثری است و اعمال بندگان در این دنیا نصب العین آنها در آخرت خواهد بود .

