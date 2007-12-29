آیه روز:
انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون .
مؤمنان، فقط کسانى هستند که چون یاد خدا شود ، دل هایشان ترسان می شود، وهنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان می افزاید ، و بر پروردگارشان توکل می کنند .
سوره انفال، آیه 2
ذکر روز شنبه:
احادیث امروز:
حضرت رسول(ص) فرمودند:
اجملوا فی طلب الدنیا فان کلا میسر لما خلق له .
در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد .
سنن ابن ماجه ، کتاب التجارات ، حدیث 2133
حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:
الصدقه دواء منجح و اعمال العباد فی عاجلهم ، نصب اعینهم فی آجالهم .
صدقه و کمک به نیازمندان داروی مؤثری است و اعمال بندگان در این دنیا نصب العین آنها در آخرت خواهد بود .
