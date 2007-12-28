پاکستان مسببین ترور غیرانسانی بوتو را مجازات کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه، انفجار بمب و تیراندازی در محل نشست حزب مردم پاکستان در راولپندی را که به کشته شدن خانم بی نظیر بوتو انجامید، به شدت محکوم کرد.

وی با اعلام اینکه این اقدام از ناحیه هر شخص گروه و حزبی صورت گرفته باشد، هدفی جز بر هم زدن آرامش، امنیت و صلح و ثبات منطقه و کشورهای آن را دنبال نمی کند، انزجار خویش را از این اقدام جنایتکارانه اعلام داشت.

حسینی مراتب تسلیت و هم دردی خود و دولت و ملت ایران را به دولت و ملت پاکستان و خانواده مرحومه بی نظیر بوتو اعلام نمود.