يك نماينده با اعتراف به ناتواني در وفاداري به سوگند خود ، كرسي وكالت مردم را ترك كرد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر وي در توجيه علل استعفاي نطق خود مطلب بلندي را قرائت كرد كه از سوي مجيد انصاري نماينده ديگر مردم تهران در مجلس ششم اهانت به ملت و شامل قضاوت هاي غير منصفانه خوانده شد.

گفتني است انصاري در نطق خود گفت: شما كه امروز مي گوييد قادر به انجام سوگند ووظايف خود نيستيد بايد چند سال قبل اينكار را انجام مي داديد و حق مردم را براي انتخاب نماينده ديگري كه قادر به انجام وظايف خود باشد سلب كرديد.

گفتني است پس از بررسي تقاضاي استعفاي فاطمه حقيقت جو و استماع سخنان مخالف و موافق از مجموع 168 راي ماخوذه 124 راي سفيد (موافق استعفا) ، 42 راي كبود (مخالف) و 2 راي ممتنع به گلدانها ريخته شد كه با اين نتيجه نمايندگان موافقت خود را با استعفاي فاطمه حقيقت جو نماينده تهران اعلام كردند.

لازم به ذكر است كه به هنگام راي گيري 200 نماينده در صحن علني مجلس حضور داشتند كه از اين ميزان 168 راي به گلدانها ريخته شد.