تخت هاي جراحي بيمارستان هاي نيشابور ، جوابگوي تعداد مصدومان نيست

مدير شبكه بهداشت و درمان نيشابور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" تا كنون 284 مصدوم به مراكز درماني مشهد و نيشابور منتقل شده اند كه از اين تعداد 12 نفر به دليل وخامت صدمات فوت كرده اند و در حال حاضر تنها 27 نفر در بيمارستان نيشابور بستري هستند و مابقي ترخيص شده اند."

دكتر درودي ادامه داد:" سازمان پزشكي قانوني منطقه نيز تا كنون جواز دفن 230 نفر را صادر كرده است و حدود 20 نفر هنوز شناسايي نشده اند و شماري نيز تكه هاي اجساد شناسايي نشده در سردخانه ها نگهداري شده و برآورد مي شود كه شماري از كشته شدگان مفقود الاثر باشند ولي فعلاً شمار مفقودين تخمين زده نشده است."

وي وضعيت بهداشتي منطقه را مناسب خواند و افزود:" در روز اول و دوم حادثه با كمك نيروهاي امدادي تمام منطقه را سمپاشي كرديم و با همكاري سازمان دامپزشكي منطقه نيز تمام اجساد مربوط به دامها دفن و ضدعفوني شدند و تا روز جمعه نيز تمام محلهاي مربوط به نگهداري اجساد دامي و حيواني كاملا گندزدايي شده است و هيچ مشكل حادي در زمينه بهداشتي وجود ندارد."

وي ادامه داد:" اكيپ هاي بهداشتي كاملا اوضاع بهداشتي منطقه را تحت كنترل دارند و سرويس هاي بهداشتي سيار نيز به اندازه كافي در منطقه احداث شده است."