پیش بینی ۲۴۵ شعبه اخذ رأی در میناب برای انتخابات ریاست جمهوری

محمد رادمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر آمادگی همه دستگاه‌های مرتبط با برگزاری انتخابات در شهرستان میناب برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم، امن و رقابتی گفت: تمام تلاش مجموعه دولت معطوف بر این است که بتوانیم انتخابات را آن طور که شایسته دولت شهید جمهور است با کمترین چالش برگزار کنیم.

وی افزود: تلاش مجموعه دولت بر این است که انتخابات با بیشترین مشارکت برگزار شود و برای این مهم طبق امر رهبر معظم انقلاب فرآیند خدمت به مردم و جهاد امیدآفرینی در دستور کار قرار دارد.

معاون استاندار هرمزگان با تاکید بر رعایت اصل بی‌طرفی و امانت‌داری در برگزاری انتخابات گفت: اعضای ستاد انتخابات شهرستان میناب برای برگزاری چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده و احکامشان را دریافت کرده‌اند و خوشبختانه با توجه به اینکه چند ماه پیش انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرق هرمزگان به محوریت شهرستان میناب برگزار شد آمادگی خوبی برای برگزاری انتخاباتی پرشور وجود دارد و بسترهای لازم برای برگزاری باشکوه انتخابات فراهم است.

رادمهر تاکید کرد: ۲۴۵ شعبه اخذ رأی جهت مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان میناب در نظر گرفته شده است که با آغاز انتخابات ریاست جمهوری در هشتم تیر ماه مردم می‌توانند بی‌هیچ دغدغه‌ای به تکلیف خود عمل کرده و رای‌شان را به صندوق اخذ رأی بیاندازند.

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ زیرساختی و امنیتی نیز کلیه تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا انتخابات بدون هیچ دغدغه و مشکلی برگزار شود.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان میناب در پایان تاکید کرد: شهید آیت الله رئیسی با اهتمام و تلاش شبانه روزی در جهت خدمت به مردم به شاخصی در انتخاب اصلح تبدیل شد از این رو قطعاً ملت بزرگ ایران در انتخاب خود معیارهای موجود در این شهید والامقام لحاظ خواهند کرد.