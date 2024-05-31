به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار با رییس دانشگاه فرهنگیان ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه، نسبت به ادامه این مسیر با انتخاب خوب مردم در انتخابات پیش رو ابراز امیدواری کرد.

امام جمعه قم با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان در دیدگاه رهبر معظم انقلاب ابراز داشت: استفاده از افراد متناسب با نسل جوان که توانایی شناسایی نیازها و نقاط ضعف و آسیب‌ها را داشته باشند، جزو مسائل کلیدی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آیه‌ی شریفه «ادعُ إِلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَهِ وَ المَوعِظَهِ الحَسَنَهِ وَ جادِلهُم بِالَّتی هِیَ أَحسَنُ» اظهار داشت: در مسئله‌ی تعلیم و تربیت، بحث محتوا، شیوه و مخاطب‌شناسی مطرح است و لذا با توجه به معنای آیه شریفه برای هر شخص باید نسخه‌ای متناسب با شخصیت خود او ارائه داد.

نایب رییس مجلس خبرگان رهبری افزود: مخاطب جوان امروز ما حقیقتاً از ناحیه‌های مختلف دچار تحولات اساسی شده‌اند، لذا نوع مواجهه با نسل جدید باید بر اساس شخصیت آن‌ها و طبق مطالعه و تحقیق باشد.

وی ضمن تقدیر از رویکرد بومی گزینی معلمان ادامه داد: دانش آموزان ما در تهران و سیستان و بلوچستان اقتضائات متفاوتی دارند؛ البته اشتراکاتی نیز وجود دارد اما فرهنگ بومی هر منطقه اقتضائات خاص خود را می‌طلبد.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه فرهنگ جلوی تکانه‌های سیاسی و اقتصادی را می‌گیرد، ابراز داشت: به اعتقاد من اگر بنیان‌های فرهنگی در جامعه استوار باشند، می‌توان در جامعه بر اساس فرهنگ برنامه ریزی کرد. مواردی مانند پرهیز از اسراف و قناعت که در اقتصاد بسیار مؤثراند، وابسته به فرهنگ هستند.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد دغدغه عمومی نسبت به دانشگاه فرهنگیان خاطر نشان کرد: باید اطلاع رسانی‌ها در حوزه مسائل راجع به دانشگاه فرهنگیان تقویت گردد تا این دانشگاه به انتخاب جوان ما تبدیل شود.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته اصالت را به علوم انسانی می‌دهند، چرا که علوم انسانی خط فکری جامعه هستند، لذا باید در علوم انسانی و فرهنگ بیشتر سرمایه گذاری کنیم.

وی در پایان سخنان خود ضمن آرزوی موفقیت برای موفقیت این دانشگاه اظهار داشت: مسئولین نباید در حوزه تعلیم و تربیت به صورت سلیقه‌ای برخورد کنند. نباید سیاست‌های اصلی نظام با جا به جایی دولت‌ها تغییر کنند.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، رجبعلی برزویی ضمن ارائه گزارشی، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به دانشگاه فرهنگیان و نظام تعلیم و تربیت بیان داشت: هدف گذاری ما این است که اساتید دانشگاه را در فرایند ارتقاء و بازآموزی قرار دهیم تا بهتر بتوانند نسل دانشجو معلمان ما را آموزش دهند و در نتیجه این معلمان نسل بعدی کشور را تربیت کنند.

تعریف الگوی ملی تعلیم و تربیت، بازنگری در روند پذیرش دانشجو معلمان، در نظر گرفتن امتیازات متنوع برای نخبگان به منظور ایجاد انگیزه برای جذب استعدادهای برتر، ایجاد مدارس وابسته، تدوین نظام نامه فرهنگی و مشکلات زیرساختی، از جمله محورهای گزارش رئیس دانشگاه فرهنگیان بود.