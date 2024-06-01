ارس روی ریل توسعه/ رشد گردشگری و صنعت در اولویت است

مجید کیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تولید و صادرات ارس در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: تولیدات ما در دو حوزه کشاورزی و صنعتی است، سال گذشته مجموع تولیدات بخش صنعت و کشاورزی ۲۰ همت بود که به لحاظ وزنی نیز ۱۲ درصد شاهد رشد نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم، در بخش کشاورزی و صنعت در مجموع ۳۴۳ هزار تن وزن تولیدات در این منطقه بود.
افزایش سرمایهگذاری در ارس
وی با اشاره به جذب سرمایهگذار گفت: سال ۱۴۰۲ سال جهش در سرمایهگذاری ارس بود که در تاریخ ارس اتفاق مهمی رخ داد، معرفی ظرفیتها و فرصتهای ارس برای سرمایهگذاری نتیجه حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی بود که نتایج آن در آمار و ارقام کاملاً مشهود بود.
وی ادامه داد: ۱۰۲ همت تقاضای سرمایهگذاری داشتیم که با رشد فزایندهای روبهرو بود و حدود ۷۰ همت از این طرحها تصویب شد و به لحاظ اجرایی نیز ۹ همت در زمین طرح اجرا شده است.
کیانی در ارتباط با توسعه زیرساختها و ایجاد زمین، افزود: سرمایهگذاران مختلف مشکل زمین داشتند، اما وقتی به میدان میرفتیم اراضی خالی را میدیدیم چراکه در حوزه زیرساختها سرمایهگذاری رخ نداده بود و عدهای نیز زمینها را دریافت و طرحها اجرا نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: زیرساختها توسعه داد شده و عملیات عمرانی دو سایت صنعتی سرعت بخشیده شد و عملیات عمرانی فاز سه ارس هم به اتمام رسید و کارگروهی تشکیل و اراضی بلااستفاده و بیش از ۳۵ هکتار از اراضی یک و دو و صنایع سنگین جلفا پس گرفته شد؛ ارس مشکلی در زمین ندارد و هر سرمایهگذاری متناسب با خوشه صنعتی آماده واگذاری است.
مهمترین اقدامات عمرانی ارس
وی در ادامه در رابطه با مهمترین اقدامات عمرانی ارس گفت: یکی از پروژههای مهم ارس جاده مرند-جلفا بود که تکمیل آن به تأخیر افتاده بود و به اعتقاد من باید آزادراه شود، اما در گام اول باید دو بانده شود.
مدیرعامل منطقه آزاد ارس تاکید کرد: منطقه آزاد ارس با راه و شهرسازی توافق کرده بود که بخشی از آن را بسازد، شش کیلومتر آن در بهمن ۱۴۰۱ زیر بار ترافیکی رفت و اوایل ۱۴۰۲ نیز رسماً افتتاح شد و سه کیلومتر آن هم آماده افتتاح بوده و سه کیلومتر بعدی سال ۱۴۰۳ به اتمام میرسد.
وی اضافه کرد: از پروژه دیگر نیز میتوان به فازهای صنعتی، ایجاد جاده ساحلی و میدان خانواده در ورودی جلفا اشاره کرد.
وی همچنین یادآور شد: در شهرستان خداآفرین نیز اقدامات عمرانی خوبی انجام شد که مهمترین آن پروژه مدارس کانکسی بود، در سطح ارس مدارس کانکسی برداشته شد و در شهرستان جلفا نیز با اداره کل نوسازی مدارس توافق شده و اقدامات آغاز میشود.
ارس، پیشگام در رفع موانع تولید
وی در ارتباط با اقدامات انجام شده در راستای شعار سال اذعان داشت: بخشی از موانع تولید مسائل بینالمللی است و عمده آن مربوط به تحریمهای ظالمانه است، اما در این سالها با یک سری تحریم داخلی هم روبهرو بودیم که مسئولین باید رفع کنند.
وی بیان کرد: موانع تولید کشور ما بسیار است، نمونه آن سیاستهای ارزی است، کشور به لحاظ تحریم باید اداره و بودجه ارزی مدیریت شود، تصمیمات گرفته شده خوب بوده، اما در اجرا مشکل داریم.
وی متذکر شد: رفع تعهد ارزی نیز سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه بود و راهکارهایی باید برای برگشت ارز به کشور اتخاد شود.
کیانی ادامه داد: مانع دیگر عدم هماهنگی دستگاهها در ارائه مجوزها بود، قانون تسهیل مجوزها کمک بسیاری کرد اما بازهم مشکل عدم هماهنگی و بین دستگاهها وجود دارد.
وی افزود: مانع تولیدی دیگر هم در استان وجود دارد که در سفر هیأت دولت مطرح شد و آن بحث نیروی کار است، امیدواریم با نظارت دستگاهها مشکل جمعیتی نیز برطرف میشود.
وی اضافه کرد: مسکن در جلفا ارزانتر از تبریز تمام میشود، درحالیکه در تبریز و شهرهای بزرگ با معضل مواجه هستیم، سال گذشته برای ۱۷۰۰ نفر در جلفا اشتغالزایی شد که نشان از آن است تولید باوجود مشکلات تورمی شدت گرفته است.
گردشگری ارس روی ریل توسعه
کیانی در خصوص وضعیت گردشگری ارس نیز اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات ما در ایجاد زیرساختها و مناظر طبیعی در ارس بود که در قالب ژئوپارک خود را نشان داد، یک سری اقدامات هم دنبال شد که شاهد رشد فزاینده در گردشگری ارس بودیم، یکی از آنها ژئوپارک ارس بود که ثبت جهانی شد
و کار عمرانی ۳۲ ژئوسایت نیز انجام عمرانی شد که سبب افزایش گردشگران شدند.
وی ادامه داد: شرایط جدیدی در حاشیه رود ارس ایجاد شد چراکه از مهمترین مزیتهای این منطقه رود ارس است و ایمنی در بازدید از آن وجود نداشت تا قدم بزنند، مجموعه پیاده روی ارس را سال ۱۴۰۲ تعبیه کردیم، جزیره گردشگری ارس هم سال گذشته کلنگ خورد و داخل رود ارس کار شده و امسال با جدیت تکمیل آن دنبال میشود، بازار ارس نیز ساماندهی و نظارت بر قیمت و بازرسی بر کیفیت محصولات نیز افزایش یافت.
وی با بیان اینکه سال گذشته دوربین تردد شمار بیش از ۳ میلیون و ۱۱ هزار خودرو در ورود به منطقه آزاد ارس ثبت کردند، گفت: طی دو سال گذشته با نصب کیو آر کد نظرسنجی از وضعیت مهمانسراها، هتلها و… انجام شد و همه میدانستند رصد میکنیم، از این نظرسنجیها در بهبود وضعیت استفاده کردیم و همچنان این کیو آر کدها وجود دارند و شاهد رشد در گردشگری هستیم، اما این ظرفیتها باید تقویت شوند و برنامههای بسیاری داریم تا تفریحات سالم را افزایش دهیم.
مدیرعامل منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: ارس برای والیبال ساحلی کاندید شده و مجموعهای از آن با همکاری فدراسیون ایجاد میشود تا مسابقات بینالمللی را برگزار کنیم.
وی ادامه داد: در بحث موتور سواری و خودرو نیز مسابقات بسیاری برگزار و به ظرفیتهای گردشگری ارس اضافه شد، مسابقات دوچرخه سواری هم برگزار میشود.
وی افزود: مسابقات ماهیگیری در سطح کشوری در خداآفرین برگزار شد و امسال نیز برگزار خواهد شد و از سد خداآفرین در بحث قایق سواری و دیگر مسابقات نیز استفاده میکنیم، مشکلات پارک قایقرانی حاشیه سد خداآفرین هم رفع شد.
کیانی گفت: در گردشگری تسلط خوبی داریم و توسعه گردشگری ارس را در زونهای مختلف پیشبینی میکنیم و به دنبال آن هستیم تا گردشگری را به داخل مزارع، صنایع و گلخانهها ببریم.
ارس، قطب گلخانه هیدروپونیک در غرب آسیا
وی همچنین در رابطه با استراتژی در بهرهبرداری از گلخانهها هم تاکید کرد: بهرهوری از آب در گلخانهها ۱۰ برابر کشاورزی سنتی بوده و محصولات آن ارزآوری بسیاری دارند و در کنار آن از زمینهایی که مطلوبیت چندانی نداشتند هم استفاده کردیم، از طرفی صادرات آن نیز ارزآوری داشت و موضوع دیگر هم اشتغالزایی بود.
وی افزود: اکنون ۵۰۸ هکتار اراضی برای کشت گلخانهای تخصیص یافته و گلخانههایی با وسعت ۸۰ هکتار در یک دهنه داریم که در دنیا بینظیر هستند چراکه ارس قطب گلخانه هیدروپونیک در غرب آسیا است.
وی گفت: گلخانههای ارس در رکورد جهانی تولید میکنند، ۵۵۰ تن در هکتار گوجه فرنگی تولید کردیم و پیشبینی میکنیم به ۲۰۰۰ هکتار برسانیم.
کیانی با اشاره به راهبردهای اتخاذ شده در بخش صنعت نیز گفت: جلسات جهش تولید با سرمایهگذاران به صورت خوشه به خوشه برگزار شد و اعتقاد دارم موانع باید از سر راه تولیدکننده برداشته شود چراکه بخش خصوصی راه خود را بلد است البته باید آموزش ببیند و با معضلات آشنا شود و ما بر افزایش راندمان واحدهای تولیدی تاکید داریم و با رفع موانع که به نهادهای دولتی مربوط است، مرتفع میشوند.
وی یادآور شد: راه دوم ترویج و تشویق به سمت صادرات است، مرکز خدمات صادرات راهاندازی شده و آموزش میدهیم تا صادرات افزایش و تولید توجیه بیشتری یابد.
وی ادامه داد: یک سری موانع داخل خود بخش خصوصی است که از ابزارهای قانونی استفاده و وساطت میکنیم تا روی ریل تولید بیافتند.
وی افزود: مورد بعدی تشویق به تولید بدون کارخانه است در ارس چند واحد این کار را انجام میدهند و برند معروف مواد بهداشتی در کشور در ارس تولید میشود چراکه ظرفیت واحدهای تولیدی ما بسیار است و با حداقل ظرفیت تولید میکنیم.
کیانی در پایان تاکید کرد: برخی مشکل سرمایه در گردش دارند که با یکی از بانکها توافق کردیم بانک وسط بیاید و کمک بکند و اگر موفق شویم ال سی داخلی بانکها نقش آفرینی کنند، بخشی از مشکلات سرمایه در گردش برطرف میشود.
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