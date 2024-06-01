گام های بلند دولت سیزدهم برای احیای واحدهای تولیدی ایلام

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان ایلام با وسعت بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع و ۱.۲ مساحت یکی از استان‌های غرب کشور محسوب می‌شود که به علت کوهستانی بودن، تنوع اقلیمی و با توجه به شرایط خاص جغرافیایی از تنوع محیطی مناسب و مزیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های متعدد قبیل کشاورزی گردشگری معادن دامداری و … برخوردار است.

همچنین استان ایلام در جنوب غرب ایران در سلسله جبال زاگرس واقع شده و از غرب با کشور عراق، از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان، از شمال با استان کرمانشاه همسایه است، از طرفی دیگر این استان دارای ۴۲۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است که به این علت همواره یکی از استان‌هایی به شمار می‌رود که دارای طولانی‌ترین مرز بین‌المللی با کشور عراق می‌باشند.

پتانسیل‌های استان ایلام در زمینه توسعه صنعتی

از این رو استان ایلام دارای پتانسیل بالایی در زمینه توسعه صنعتی می‌باشد، به عبارتی دیگر ظرفیت‌های عظیم و بالقوه استان حاکی از وجود ظرفیت و پتانسیل راه اندازی واحدهای جدید و توسعه صنعتی در این استان است، با این حال ایلام به لحاظ صنعتی، یکی از استان‌های کمتر توسعه یافته کشور محسوب می‌شود.

به دنبال بررسی‌های انجام شده دریافتیم وجود واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال در استان ایلام که تعداد آنها به بیش از ۴۷۰ واحد می‌رسد دلیل اصلی عدم توسعه صنعتی، ایجاد محرومیت، فقر و بیکاری در این دیار است.

به گفته کارشناسان بخش تولید در استان ایلام با مشکلات ساختاری بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، چرا که بیش از ۴۰ درصد واحدهای تولیدی که در شهرک صنعتی استان واقع گردیده‌اند، هم اکنون به دلیل انباشته شدن بدهی‌ها، کمبود اعتبار و کم کاری برخی متولیان، راکد و یا نیمه تعطیل هستند.

تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در ایلام

یاسان یونسی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه صنعتی شدن یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای توسعه همه جانبه و متوازن کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود، از آنجایی که برای بسیاری از شهرهای ایران رشد شهرنشینی همراه با رشد صنعتی بوده است احداث صنایع در قالب مجتمع‌ها و شهرک‌های صنعتی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای توسعه پایدار شهرها به شمار می‌رود.

وی افزود: استان ایلام هم به واسطه اینکه ۱۱ درصد گاز و ۶ درصد منابع نفتی کشور را به خود اختصاص داده و همچنین یکی از قطب‌های کشاورزی در کشور به شمار می‌رود دارای پتانسیل و ظرفیت بالایی در حوزه صنعت و تولید است.

وی عنوان کرد: با این حال برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان طی سال‌های گذشته به دلایل متعدد چون شرایط اقتصادی کشور، مدیریت نادرست واحد، کمبود نقدینگی یا سرمایه در گردش، تغییر ذائقه بازار فروش و در مجموع نبود ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی دچار چالش یا تعطیلی شدند.

این کارشناس ادامه داد: تسهیل روند رونق و شکوفایی واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان مهمترین زیرساخت جهت رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار، همواره از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌بایست مورد توجه متولیان در دستگاه‌های اجرایی به ویژه بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات بانکی قرار گیرد.

راه اندازی و احیای واحدهای تولیدی راکد در ایلام

علی نادری مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نسبت جمعیتی استان ایلام در کشور و مقایسه شاخص‌های صنعتی کشور با سهم این استان و از طرفی دیگر برخورداری از منابع نفت و گاز، کشاورزی، گردشگری و… می‌توان نتیجه گرفت که ظرفیت و پتانسیل‌های توسعه صنعتی در ایلام وجود دارد.

وی با بیان اینکه استان ایلام دارای ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب است که در این تعداد شهرک ۲۶۹ واحد و ۵۳۹ طرح عقد قرار داد وجود دارند، افزود: در سال جاری واحدهای راکد بسیاری در استان فعال شده است و ایلام از حیث فعال سازی واحدهای راکد رتبه بالایی را در کشور کسب کرد، که در این راستا تلاش‌هایی هم برای فعال شدن سایر واحدهای نیمه فعال و راکد در حال انجام است.

نادری اضافه کرد: در سال گذشته ۴۸ واحد راکد در داخل و خارج شهرک‌های استان احیا و به چرخه تولید بازگشت و تعداد ۳۵ واحد تولیدی افزایش ظرفیت تولید یافتند و در سال جاری نیز طبق برنامه‌های انجام شده بازگشت ۳۰ واحد راکد به چرخه تولید با کمک مردم و مسئولان پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایلام در پایان بیان کرد: یقیناً راه‌اندازی واحدهای تولیدی صنعتی راکد و بازگشت آنها به چرخه تولید تأثیر بسزایی در اشتغال زایی ایجاد درآمد توسعه استان کاهش واردات و افزایش صادرات بر عهده دارد که به این منظور توسعه شهرک‌های صنعتی و احیای واحدهای راکد به طور ویژه مورد توجه می‌باشد.

با توجه به اینکه ایجاد اشتغال از اولویت‌های اساسی استان بوده و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از سریع‌ترین مسیرها برای اشتغال زایی در استان محروم ایلام به شمار می‌رود می‌بایست این مهم مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد و راه حلی اساسی برای این معضل در استان اندیشیده شود.