تهدیدات «هسته قدرت» صنعت داروسازی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ دارویی در دنیا و آنهایی که انحصار برخی داروهای خاص را در اختیار دارند؛ توانسته‌اند در تهیه مولکول‌ها و ماده موثره دارو گام بردارند و موفق باشند. اصولاً این قبیل کمپانی‌های بزرگ که تولید کننده انحصاری یک یا چند قلم دارو هستند، برای موفقیت، ابتدا توانسته‌اند در تولید ماده موثره و اولیه دارو تلاش کنند و سپس به تولید محصول نهایی رسیده‌اند. بنابراین، صنعت داروسازی بدون توجه به تولید مواد اولیه دارویی، هرگز نخواهد توانست در مسیر رشد و توسعه گام بردارد.

صنعت داروسازی ایران در یک دهه اخیر، در این مسیر بسیار موفق عمل کرده و توانسته تا حدودی از یک صنعت وابسته به واردات مواد اولیه دارویی، به صنعت داروسازی متکی به تولیدات مواد دارویی تبدیل شود؛ به طوری که امروزه سهم زیادی در این بخش دارد.

شهریار امیدوار عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، گفت: سال‌ها قبل که سندیکا در حال تأسیس بود، شاید همکاران زیادی به رونق صنعت مواد موثره دارویی امیدوار نبودند، اما حوزه ماده اولیه توانست خودنمایی کند.

وی افزود: صنعت ماده اولیه دارویی، یکی از صنایعی است که از صفر شروع کرد و امروز، مولکول‌های بسیاری در تولید دارو ساخته می‌شود که نشان می‌دهد جایگاه صنعت مواد اولیه دارویی در کشور، در حال پیشرفت و ارتقا است.

امیدوار گفت: امروز در نقطه‌ای هستیم که صنعت ماده اولیه در حال عمیق‌تر شدن است. زیرا، دنیای آینده با چالش کمبود منابع مواجه خواهد شد. در حالی که ما از منابع کافی برخورداریم و این مهم، مزیت کشور ما خواهد بود.

وی افزود: ما باید بتوانیم با قدرت‌های تولید کننده مواد اولیه دارویی در جهان رقابت کنیم و البته که راه آسانی نخواهد بود.

با نگاهی به صنعت مواد دارویی در کشور، با این واقعیت روبرو می‌شویم که پیچیده‌ترین مولکول‌های دارویی در داخل کشور تولید می‌شود و باید برای موفقیت بیش از پیش، به سمت عمق بخشیدن تولید مواد دارویی برویم.

تولید مواد اولیه دارویی به شکل یک زنجیره است و نیازمند کمک برای جلوگیری از واردات محصولات مشابه داخل است.

صنعت مواد دارویی کشور می‌تواند در تولید پیچیده‌ترین مولکول‌های دارویی با سایر کشورها رقابت کند، به شرطی که حمایت شود. این در حالی است که واردات موازی و قیمت گذاری دستوری، صنعت داروسازی را آزار می‌دهد.

فرامرز اختراعی رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، با اشاره به نفوذ شرکت‌های فراملیتی در بخش‌های مختلف و صنعت داروسازی کشور، گفت: اگر آمار ارز واردات دارو را بررسی کنیم، می‌بینیم که در دو سال اخیر ۱.۵ میلیارد دلار ارز بابت واردات دارو اختصاص یافته است.

وی افزود: متأسفانه ۵۰ درصد کل ارزش بازار دارویی کشور سهم ۱۰ درصد داروهای برند وارداتی است.

اختراعی با عنوان این مطلب که در حوزه تولید مواد موثره دارویی شرایط خوبی داریم، به شرطی که دچار شوک نشود، گفت: چرا برای واردات یک قلم دارو ۴۵ میلیون دلار ارز می‌دهیم در حالی که همین دارو ۱۰ تولید کننده داخلی دارد.

در همین حال، شهریار امیدوار عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، با عنوان این مطلب که ما به داروهای وارداتی سوبسید مضاعف می‌دهیم، گفت: فقط ۱۰ درصد مردم قدرت خرید داروهای برند را دارند.

در ادامه، صابر نامی عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، افزود: متأسفانه جایگاه صنعت مواد موثره دارویی در کشور نادیده گرفته شده است.

وی گفت: برای قیمت گذاری مواد اولیه دارویی به دفعات با سازمان غذا و دارو جلساتی داشته‌ایم که به یک فرمول قابل ارائه و منصفانه با تولید کننده برسیم.

با نگاهی به گزارش‌های مستند صنعت مواد دارویی در کشور، متوجه می‌شویم که بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی در کشور تولید می‌شود و داروهای ایرانی از لحاظ اثربخشی با نمونه‌های خارجی برابری می‌کنند و باید حمایت و سرمایه‌گذاری به سمت تولید داخلی بیشتر سوق داده شود.

این در حالی است که متأسفانه مواد موثره دارویی وارداتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند اما تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه دارویی باید ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، درباره جایگاه صنعت داروسازی کشور، گفت: در منطقه هیچ کشوری از منظر تولید دارو و مواد اولیه دارویی در جایگاه ایران قرار ندارد.

در چنین شرایطی که صنعت داروسازی کشور از پشتوانه قوی در تولید مواد دارویی برخوردار است و می‌تواند با کشورهای قدرتمندی همچون هند و چین در صنعت مواد دارویی رقابت کند؛ بهتر است بیش از پیش نسبت به حمایت از تولید کنندگان مواد دارویی در کشور گام برداریم. در این بین، سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد بالادستی صنعت؛ باید بتواند به گونه‌ای سیاستگذاری کند تا صنعت تولید کننده مواد دارویی بدون هیچ گونه دغدغه‌ای، تولید را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.

حوزه تولید مواد دارویی را می‌توان «هسته قدرت» صنعت داروسازی کشور قلمداد کرد که می‌بایست از هر گونه تهدید دور باشد.