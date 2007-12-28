نخستین نمایشگاه موسیقی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری تهران با حضور کامبیز روشن روان دبیر بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر، فرهاد فخرالدینی رهبر ارکستر ملی ،ایمانی خوشخو معاون هنری وزارت ارشاد ، احمدی مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد ، بابک رضایی مدیرعامل انجمن موسیقی و عبدالحسین مختاباد رییس ستاد برگزاری نمایشگاه انجام شد.

مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری تهران با پخش نقاره خوانی برخی از هنرمندان مازندرانی و قطعه " ایران" با صدای محمدرضا شجریان آغاز شد.

معاون هنری وزارت ارشاد و هیئت همراه پس از بازدید از نمایشگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سئوالات پاسخ گفت.

در ادامه فرهاد فخرالدینی در ارزیابی این نمایشگاه گفت : حضور فعالان عرصه موسیقی و ارائه آثاردر زمینه های مختلفی چون ساختن ساز و وسایل جانبی و...را مثبت ارزیابی می کنم و معتقدم این نمایشگاه در قدم اول برای معرفی این هنر ارزنده به مردم موفق بوده است و امید است با وجود همه کاستی هایی که در دوره اول برگزاری این نمایشگاه دارد بتواند در آینده رشد چشمگری دست یابد .

ایمانی خوشخو در پاسخ به این سئوال که آیا در نخستین نمایشگاه موسیقی مانند نمایشگاه کتاب تسهیلات ویژه مانند بن خرید کالا یا بن خرید کتاب های مرتبط به موسیقی برای دانشجویان این رشته درنظر گرفته شده است گفت : متاسفانه در این بخش خرید محصولات فرهنگی مرتبط با هنرموسیقی ، تجسمی و یا هنرهای نمایشی اقدام شایسته ای صورت نگرفته و تسهیلات ویژه در این چند ساله تنها به کتاب تعلق داشته است و این درحالی است که طبق مصوبه موجود تمام این یارانه ها بایستی در کلیه بخش های فرهنگ هزینه شود اما در طول این چند سال این یارانه ها تنها به کتاب و مطبوعات تعلق گرفته است که به گمان من خود این مسئله خلاف قانون است ولی امیدوارم در آینده ای نچندان دور این یارانه ها به کلیه محصولات فرهنگی تعلق گیرد.

وی در توضیح جنبه های اقتصادی این نمایشگاه گفت : بحث اقتصاد و درآمد زایی در هنر یکی از بحث هایی است که متاسفانه هیچگاه به درستی مطرح نشده و هرگاه اسم هنر می آید بحث حمایت های مالی از بودجه دولتی در این مقوله گنجانده می شود که به نظرمن درآمد زایی در بخش های مختلف فرهنگی و هنری باید به شکل جدی مطرح شود اما آنچه در این نمایشگاه از آغاز مطرح بوده آشنایی مردم با جنبه های مختلف این هنر صنعت است و جنبه های خرید و فروش محصولات موسیقایی در این نمایشگاه مدنظر نبوده است .

دبیر بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر در ادامه خاطرنشان کرد : وجود چنین نمایشگاه در حاشیه جشنواره موسیقی لازم و ضروری بود چراکه معتقدم این نمایشگاه برای اقشار مختلف مانند دانشجویان و هنرجویان موسیقی بسیار مفید است و می توانند علاوه برساز شناسی با جنبه های مختلف موسیقی ایران در حوزه های نشر آموزشگاه های موسیقی و سایرابزار و ادوات موسیقی آشنا شوند.