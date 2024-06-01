نشان پیرغلام حسینی بر سینه ۹ خادم مخلص خراسان جنوبی

سید محمد حسینی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: اجلاس ملی پیر غلامان حسینی از ۱۲ تا ۱۴ تیر در کرمان برگزار خواهد شد که در این مراسم ۷ نفر آقا و دو نفر بانو از خراسان جنوبی نیز حضور خواهند داشت.

مسئول بنیاد دعبل خزاعی خراسان جنوبی گفت: اولین شرط برای اعزام پیر غلامان ۶۵ سال خدمت در حوزه نوکری اهل بیت (ع) است.

وی گفت این افراد در سه حوزه ستایشگران اهل بیت (ع) خادمین هیئات مذهبی و شاعران آئینی انتخاب شده‌اند که بین این‌ها یک نفر پیر غلام برتر است.

مسئول بنیاد دعبل خزاعی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه که شرط انتخاب پیر غلام برتر استان داشتن تالیفات در حوزه نوکری اهل بیت (ع) است، یادآور شد: همچنین این پیر غلام باید سابقه چندین ساله در درگاه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام داشته باشد.

حسینی بیان کرد: امیدواریم با برگزاری این مراسم در حد توان و مقدورات بتوانیم تجلیل کوچکی از کسانی داشته باشیم که موی خود را در مسیر خدمت به سید و سالار شهیدان سپید کرده‌اند، داشته باشیم